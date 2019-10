Se conoció la fecha en la que se hará la Fiesta de los Reyes Magos en Paraná

Integrantes de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del barrio Km 5 ½ de la zona sur de Paraná, informaron que ya están en marcha los trabajos organizativos para la nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos prevista para el 10, 11 y 12 de enero de 2020.Mientras que, en la noche del lunes 6, se llevará a cabo la celebración de la Santa Misa en la Capilla y luego saludarán en el atrio los Tres Reyes a todos los presentes, entregando golosinas a los niños esa noche."Esta fiesta, que ha ido adquiriendo aceleradamente un sólido predicamento, trabaja infatigablemente en fervor del brillo de estas tres jornadas, especialmente dedicadas a los niños, con un alto contenido familiar y religioso", resaltaron desde la organización.Los organizadores, comprometidos en realizar una gran fiesta ya que se cumplen 56 años de la primera llegada de los Reyes Magos a ese barrio, han previsto realizar en cada una de las tres noches, un espectáculo alegre donde pasarán por el escenario mayor de la Niñez, artistas nacionales, provinciales y locales.Lo harán también payasos que brindarán espectáculos para niños. Se prevé sortear unas 20 bicicletas y unos 300 regalos.En la noche central del sábado 11, luego de realizar la gran caravana, se entregará a cada niño presente un vaso de gaseosa, una bolsita con golosinas, porras de papel y un globo. Los mayores también no quedarán exentos de regalos, ya que a través de números que se entregarán en la entrada, participarán de diversos obsequios para el hogar.La entrada, como hace 56 años y porque así nació esta gran fiesta, será libre y gratuita. No se cobrarán las 5000 sillas y tribunas que dispondrá la organización.Una amplia cantina, apoyo del Gobierno y de la Municipalidad y en conjunto con muchos padrinos que obrarán de Sponsor del Festival, serán los únicos sustentos para solventar los cuantiosos gastos."Apelamos como cada año, al apoyo de nuevos Padrinos para que esta fiesta se pueda seguir realizando", valoraron desde la organización, al tiempo que recordaron su lema: "Hacer feliz a un niño, no puede ser comparado con nada en el mundo".