Convocan a una manifestación pacífica en apoyo al pueblo chileno

La cantautora Ana Contreras, nacida en Chile y radicada hace 11 años en Paraná, antese mostró "preocupada por la compleja situación" que atraviesa su país de origen ante las protestas que ya se cobraron la vida de 15 personas. "No hay una clara voluntad política de diálogo, que está complicando la situación porque al haber militares en las calles se genera un conflicto importante social y recuerda la fuerte dictadura que vivimos", apuntó.Contreras condenó los hechos de violencia y convocó a las autoridades chilenas a la vuelta al diálogo. "No queremos militares en las calles para conversar sobre lo que arrancó como una protesta ciudadana y legítima por el alza del transporte público", sentenció.La cantautora e integrante de la Agrupación de Mujeres Artistas Entrerrianas convocó a los paranaenses para este martes a las 18hs en plaza 1º de Mayo "para decirle No a la violencia, No a las formas de represión sobre manifestaciones sociales y para llamar a la vuelta al diálogo"."La convocatoria para este martes inicia con el repudio de cualquier acto de violencia que implique la no posibilidad de la gente a una manifestación pacífica", remarcó.Y según indicó, "será una convocatoria pacífica en la que habrá música y se armará un video para llamar a la paz"."Pasó de ser una protesta de los estudiantes secundarios por el alza de la tarifa del transporte público y nos preocupa la respuesta de un gobierno a esas manifestaciones pacíficas", apuntó.