Hallaron en Paraná a santafesina de 15 años que desapareció por segunda vez

Florencia Araceli Maimonte fue vista por última vez el lunes al mediodía en la casa de sus abuelos en Santo Tomé. Sus familiares la dejaron en el hogar pero cuando volvieron no había nadie. Desde entonces, era buscada intensamente. La joven de 15 años tocó la puerta de la vivienda de una familia en la vecina ciudad de Paraná, pidió ayuda y este martes a la mañana ya se volvió a reunir con sus familiares.Las autoridades policiales la trasladaron desde el centro de salud de la localidad de Colonia Avellaneda hacia Santo Tomé.Quienes la atendieron llamaron a la policía y los oficiales dieron aviso a la familia de Florencia. Su madre, Patricia Toledo, habló con el programa Anticipos dey contó que la joven ya está con ellos en Santo Tomé, en buen estado."Estamos tranquilos, gracias a Dios Florencia está bien y con nosotros. Ahora esperamos que venga su psicóloga para que pueda hablar con ella", contó la mamá de la chica y aseguró que a su hija la encontraron sola. "Ella no va a ningún lugar sin sus abuelos, por eso cuando llegaron y no la vieron se dieron cuenta de que pasaba algo raro", dijo.A principios del mes de agosto, Florencia también estuvo perdida durante dos días y fue buscada intensamente por su familia. Desapareció el lunes 5 de agosto y fue hallada en Circunvalación el 7 de agosto, caminando sola. Unos camioneros escucharon la descripción que dio su madre en diálogo cony se comunicaron con la policía para dar aviso de que vieron a una joven vestida de la misma forma que señaló la mamá."Florencia está en un período de crisis, bajo tratamiento. Con esta edad es difícil, todo se complica. Ahora está con nosotros y tenemos que encontrar una manera de ayudarla y que no se vuelva a repetir un hecho como este", expresó Patricia.