Agresión dentro del aula: Interviene Minoridad y el CGE analizará las sanciones

Paraná Madre pide ayuda por las repetidas agresiones contra sus hijos en la escuela

La madre de un adolescente que asiste a la escuela Ceferino Namuncurá de la ciudad de Paraná, denunció un grave de caso de bullying del cual fue víctima el menor dentro de un aula.En el video, que fue filmado por otro estudiante sabiendo lo que iba a suceder, se difundió en las redes sociales. En el mismo se puede ver cómo el chico es golpeado por sus pares.Sobre la gravedad de lo ocurrido, las autoridades de la escuela privada indicaron que interviene la justicia y se está trabajando en talleres con los alumnos para que reflexionen y no vuelva a ocurrir.que ha sufrido uno de los alumnos dentro del aula, peroy estamos en la instancia de presentar los informes y las actas que se firmaron con los padres de los chicos involucrados. Luego va a intervenir la parte de Supervisión del CGE", afirmó a, Sebastián Amaro, Rector suplente.Atento a esta resolución, la N° 1692,"Tenemos que solucionar este conflicto de la forma más pacifica posible y tratar de recuperar ese vínculo que tenemos en esta institución, dondey jamás hemos tenido un problema de agresión"; hasta la que ocurrió hace unas semanas.Amaro indicó que "lamentablementeLa madre del joven agredido dio cuenta que el hostigamiento comenzó a través de las redes sociales. "Todos los padres aducen que entre los chicos se agredían e insultaban, es lamentable y hay pasos a seguir que estamos cumpliendo", reiteró.Consultado sobre si habrá sanciones, Amaro afirmó que "por supuesto que habrá; pero todavía no las tenemos. Hay una cuestión de pasos y no puedo hablar por fuera de la norma, no es nuestro caso de hablar así por dejar conforme a cualquiera.y eso no está contemplado dentro de los acuerdos escolares de convivencia".En el marco de ese trabajo con los alumnos, contó que "hace 20 días tuvimos la participación de Santiago Reset, investigador del Conicet y egresado de esta escuela que habló de bullying y ciberbullying". Y aclaró:Sobre el uso del celular en el aula, Amaro dio cuenta que se lo utiliza "como una herramienta educativa, pero es evidente que lo utilizaron para otra manera; pero se está trabajando con los chicos en talleres para un acto reparativo y recuperar el vínculo entre los alumnos".Los padres de los alumnos agresores acudieron a la escuela y fueron llamados a reunión. También asistieron padres de otros estudiantes preocupados por lo ocurrido. "Es entendible" la preocupación de los progenitores "y el miedo de los otros chicos".Finalmente, el Rector suplente, mencionó que los alumnos involucrados en el violento hecho "se pidieron las disculpas pertinentes, se trabajó, pero bueno,, que no se qué se quiere buscar"., indicó.