Madre pide ayuda por las repetidas agresiones contra sus hijos en la escuela

Una violenta agresión de dos adolescentes a otro compañero de aula se produjo en el interior de la escuela secundaria "Ceferino Namuncurá" de la capital entrerriana. El tremendo hecho fue registrado por una compañera de aula que grabó la escena con su celular, confirmó Elonce.El video de la agresión, que ocurrió la semana pasada, comenzó a circular por las redes sociales y llegó hasta los padres del joven que fue golpeado por otros dos compañeros.La madre del chico golpeado por sus compañeros dialogó con Elonce y contó que las agresiones se repiten contra sus dos hijos adolescentes. Además, dijo que "como pasó hace varios días, y todavía estamos esperando una respuesta de la institución, pero como no hicieron nada, decidimos hacerlo público. La escuela nunca dio una respuesta y es muy triste lo que está pasando. Mis hijos son buenos pibes", relató.Según relató, "todo empezó como cosas de chicos, que se escribían en Facebook y yo le dije a mi hijo que lo ignorara, pero parece que siguieron. Parece que al mayor, de 17 años, lo esperaron en el baño y le pegaron hasta que vomitó", afirmó la madre a Elonce y agregó que "al otro día, el viernes 11 de octubre, lo esperan en el aula al más chico de 15 años y graban el video que se vio en todos lados. Es más, el video me lo pasó la madre de uno de los agresores para cubrirse de su responsabilidad", afirmó."Un día, el mayor entraba más tarde y lo esperaron al menor a la salida porque él los ignoró en la escuela, entonces, lo golpearon y le robaron la cartuchera. Esto lo denunciamos en la División Minoridad", contó a Elonce la desesperada madre y agregó que "en el video, se ve que mi hijo lo ignora y después, responde y eso también, por supuesto que está mal, pero es increíble lo que pasó en el aula. Nos mató la respuesta de los directivos de la escuela que no nos dieron una solución para esta situación tan fea que está pasando. La verdad que se lavaron las manos", remarcó.AMPLIAREMOS