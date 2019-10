Damnificada por estafa de casa prefabricada: "Perdí todo, lo que quedó no sirve"

Familias de todo el país que soñaban con la casa propia están viviendo una pesadilla. Una empresa cordobesa, que cambió varias veces de nombre, firmó un contrato por viviendas prefabricadas que nunca construyó o hizo "a medias".Alicia Caviglia, explicó aque "el modus operandi de esta empresa cordobesa consistía en hacer una seña del 10%. Luego se entregaba el 40% y ahí empezaba la construcción. Estaba pautada en un plazo de 90 días hábiles"."Firmamos en marzo de 2018 y vinieron a hacer la primera parte, la platea, en julio. Desde ahí empezamos una pelea fuerte porque no venían. Volvieron en enero, trajeron las paredes, empezaron a armar la casa. Ahí en el contrato decía que había que terminar de pagar la casa. Yo pagué el total de la vivienda", remarcó.En ese sentido, comentó que "ahora tengo el techo y las paredes pero nada sirve y no tengo la plata. No tengo nada como para mejorar lo que en realidad iba a ser la casa, con todos sus detalles"."Ellos venían, aparecían de vez en cuando ante la insistencia de los llamados telefónicos o la presión de algunos clientes. Como máximo la terminaban en noviembre. Yo me tenía que ir de donde estoy viviendo. Ante la presión aparecían, hacían alguna cosita, pero volvían a desaparecer, nos bloquean, nos cortan los teléfonos, nadie se comunica. En la última comunicación que tuve me dijeron que la iban a terminar pero que pague yo el 50%, que colabore. No correspondía porque yo pagué la vivienda al 100%", dijo.Asimismo, lamentó que "la vivienda ya no sirve más me dijo gente especializada. Se hacen con madera que va con fibra de vidrio, durlok y era revestida totalmente en ladrillo. Se rompieron las paredes porque no tiene aberturas, los techos se llueven y se fue arruinando todo. La casa está literalmente en el aire"."Si bien ya hay muchísimas denuncias esa empresa sigue trabajando y vendiendo como si nada. Queremos alertar a la gente para que no les pase lo mismo", agregó.