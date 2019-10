Fotos: La bajante del Río Paraná podría marcar un nuevo récord histórico

Superó las previsiones

Histórica bajante

Prudencia al navegar

Recomendaciones

Bajantes más importantes registradas

El estado de bajante del río Paraná mantiene en alerta a los expertos de la región y, al mismo tiempo, a quienes disfrutan de las bondades del importante curso de agua.Estas condiciones se dan por las bajas o nulas precipitaciones que se registran aguas arriba de la capital entrerriana, sobre todo en Brasil y Paraguay, donde los afluentes de estos países representan la Cuenca Alta del Plata y que alimentan el caudaloso Paraná., advierten que el Paraná seguiría en tendencia a la baja y descendería a 1,33 metros en el puerto de la capital entrerriana. Mientras que una semana más tarde (29/10) alertan que bajaría aún más y llegaría al 1,30 mts.Pero la bajante del río Paraná, superó las previsiones y ya descendió por debajo de losEl registro, se encamina a marca un nuevo registro histórico de bajante para los últimos 20 años frente al puerto de la capital entrerriana. En el 2009 se llegó a 1,10 mts; en el 2001 a 1,19 mts; y en el 2004 a 1,26 mts,El nivel actual de bajante,, podría llegar al podio de los datos históricos en la ciudad de ParanáEl impacto negativo de esta bajante es la navegabilidad por la infinidad de bancos e islas que conforman un delta en constante crecimiento, producto de los sedimentos. En la zona de Paraná, uno de los lugares donde mayor cuidado hay que tener, es en Bajada Grande, donde emergió una vasta extensión de bancos de arena.Desde la Prefectura Naval Argentina reiteran las recomendaciones al momento de salir a navegar. Entre los consejos que brindan desde la fuerza de seguridad de los ríos, se sugiere: no aventurarse a lugares desconocidos por el peligro de vararse y romper la embarcación; salir con una buena reserva de combustible; avisar a algún conocido hacia qué lugar van, tratar de no estar incomunicado por cualquier inconveniente; respetar la capacidad máxima de carga de la embarcación, tanto en peso como en personas; no salir a navegar bajo alerta meteorológica; y en caso de emergencia comunicarse al número 106 o por medio de la radiotelefonía canal 16.