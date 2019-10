Realizan control gratuito de lunares para detectar posible desarrollo de cáncer

La dermocosmética La Roche-Posay llegó a la ciudad de Paraná con un tráiler móvil con consultorios que están a disposición de toda la comunidad sin costo alguno. Los mismos se ubicaron sobre calle Su Santidad Francisco viernes y sábado, en los horarios de 10 a 13.30 y de 16 a 19.30. Un equipo de profesionales revisa y controla los lunares, brindando un diagnóstico personalizado.



El objetivo es prevenir el cáncer de piel, que afecta a más de 230.000 personas por año, número que aumenta considerablemente año tras año. Uno de cada tres cánceres diagnosticados es un cáncer de piel. Sin embargo, el 90% de los cánceres de piel detectados a tiempo pueden ser curados. Por esa razón la concientización y educación mediante hábitos y chequeos preventivos son claves para frenar la incidencia de este cáncer en la población.



"Siempre recomendamos usar protector solar, de factor 50 es lo recomendable. Los horarios son también un elemento a tener en cuenta, hay que protegerse del sol en los horarios en que este es más peligroso, que nosotros lo imponemos entre las 9 y las 16", comenzó relatando a Elonce TV una de las especialistas que realiza la acción en uno de los consultorios móviles.



Manifestó, al ser consultada respecto a cuándo un lunar es peligroso, que "hay que tener en cuenta las asimetrías, si los bordes son regulares o no, hay que prestar atención en el color, si es de más de un color; el diámetro que tiene (si es de más de seis milímetros), uno en ese caso puede inferir que puede ser peligroso. Además hay que tener en cuenta la evolución".



"Hay que mirarse los lunares" recomendó. Se lo debe hacer observando "si cambian con el tiempo".



En relación a la exposición al sol de niños, puso relevancia en que "los menores de seis meses no deben estar al sol". Después de esa edad, "sí se puede exponerlos al sol, habiendo protectores especiales para estos niño. No todos los protectores son aptos para menores de un año".



Apuntó asimismo que "los protectores solares deben renovarse, cada dos horas hay que volver a colocar el protector solar, aunque sienta que tiene aún la crema puesta. En ese caso, en realidad está el vehículo, pero no el principio activo que es el que protege de la radiación ultravioleta".



"La resistencia el agua no es tal, una vez que uno se moja yo se tira al agua, es importante secarse y volver a colocarse el protector solar", manifestó.



La dermatóloga dejó en claro que "el mayor porcentaje de daño solar se da antes de los 18 años de edad, eso es clave; el daño solar es acumulativo. En la niñez y la adolescencia es donde uno está más expuesto al mismo, por el juego y las actividades al aire libre".

De la misma manera, aportó: "Cuando uno tiene una duda, debe acudir al médico". Elonce.com.