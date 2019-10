Un oficio "al filo" del recuerdo: el de Miguel, afilador de cuchillos

y sea "feliz" con este oficio que realiza desde hace 50 años."Miguel Roda me llamo", dice a, el hombre que arriba de su bicicleta recorre las calles de Paraná. "Hace 50 años que recorro las calles, con frío, calor, este es mi oficio", detalla.De la misma manera cuenta: "Generalmente afila tijeras y cuchillos y, manifiesta.Relata que la gente lo trata "muy bien, siempre me dan trabajo para hacer. Soy muy creyente en Dios., él me cuida"., destaca. "Creo que incluso he quedado yo solo, porque mi hermano que hace lo mismo que yo, ahora está enfermo".Para requerir el trabajo de Miguel Roda, comunicarse al 155359079.Miguel practica una tradición que está desapareciendo lentamente.