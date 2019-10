Cada vez más paranaenses optan por ir desde bien temprano al gimnasio. El One Gym Center ofrece "llegar en forma al verano" y los socios y no socios del Paraná Rowing Club se pueden acercarse desde las 7 y hasta las 23.Así lo contó Nahuel a: "Para todos los nuevos socios del club, se les está regalando un pase por un mes, totalmente gratis, para hacer uso de las disciplinas que tenemos para ofrecerles: musculación, crossfit, pilates, funcional, clases de bici, además del sauna que tiene temperaturas de entre 80º y 90 grados y las sesiones son de entre una hora y una hora y media".Comentó que a diario, "más de 400 personas en el club" disfrutan de las propuestas del club.Hay profesores durante todo el día en el gimnasio que "les arman una rutina y seguimiento de la misma, a cada cliente".El One Gym Center está ubicado en las instalaciones del Rowing en la costanera, en Avenida Laurencena 933.