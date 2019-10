Peregrinación de los Pueblos: Con Fe y alegría se inició la marcha de los fieles

Los primeros testimonios de Fe

Partió esta tarde desde Hasenkamp la Peregrinación de los Pueblos: se estima que unas 15 mil comenzaron desde esa ciudad una nueva demostración de fe. Miles de fieles caminan durante unas 26 horas, para recorrer los 90 kilómetros de la Peregrinación entre las ciudades de Hasenkamp y Paraná.En su 37° edición, a lo largo de 90 kilómetros unirán el santuario de Schöenstatt, con el Santuario de La Loma, en Paraná, bajo el lema "Bautizados y enviados caminemos con María"; en coincidencia con la convocatoria del papa Francisco, para toda la iglesia al Mes Misionero Extraordinario que se vivirá durante este mes, proclamado en ocasión del centenario de la Carta apostólica Maximum Illud del papa Benedicto XV."Cada año estoy esperando ansioso la peregrinación, hace 14 años que la vengo haciendo y no hay palabras para explicar lo que se siente. En el momento en que vas caminando te olvidás de muchas cosas, de los problemas"; dijo un joven y agregó que además pide "por salud y por toda la gente que necesita"."Hace 29 años que camino y es una emoción inmensa", dijo un vecino de Paraná."Vivo este momento con mucha emoción, hace 15 años que la vengo haciendo y este es especial porque vengo a pedir salud para toda mi familia y esperar que la Mater nos acompañe y nos haga llegar sanos. Vamos a rezar por todos los hermanos que quedaron", agregó una mujer.Por su parte, un sacerdote a cargo de la organización de la Peregrinación dijo que "con muchísima alegría estamos arrancando y el Señor nos está bendiciendo con un día espléndido, con sol y un poco de viento, tenemos muchas intenciones por las cuales ofrecer este caminar".Tras ello, remarcó que "todos somos bautizados y eso significa que todos somos Hijos de Dios, y ese Dios que es nuestro Padre nos invita a vivir como hermanos. En esta peregrinación le quiero pedir al Señor que nos conceda el don de la Paz, estamos viviendo un momento particular en Argentina, se aproximan las elecciones y muchas veces eso genera división pero no tenemos que olvidar que todos somos Hijos de Dios y tenemos que respetarnos".Finalmente, sobre la gran participación de los fieles, expresó que "todos los años nos vuelve a sorprender la convocatoria de la gente, pero el que ha experimentado el amor de María te hace volver y celebro que este año seamos muchos los que partimos y muchos más lo que llegaremos".Los peregrinos saldrán a la ruta 127 y después de 14 kilómetros harán el primer descanso, en el campo Podversich, alrededor de las 19,30. Allí permanecerán hasta las 21, cuando se retomará la peregrinación. La segunda parada será en la estación del ferrocarril de Cerrito, 27 kilómetros después del punto de salida, adonde llegarán a las 0,30 y partirán a las 2 del sábado para continuar el recorrido de noche.A las 5 del sábado será la nueva parada: en El Palenque. Para entonces habrán recorrido 43 kilómetros a pie. La salida de este punto será a las 7. El cuarto descanso, en La Picada, a las 9,30. Para entonces los peregrinos tendrán cumplido un trayecto de 55 kilómetros. De ese lugar saldrán a las 10,30.Después de 62 kilómetros llegarán a Sauce Montrull a las 12,30, y a las 14 empezarán a recorrer el tramo casi final del recorrido. El último descanso será sobre Avenida Almafuerte, frente al Supermercado Diarco. Allí está previsto que lleguen a las 16, y para las 16,30 se retomará la marcha para alcanzar finalmente el Santuario de La Loma, en Paracao.Antes de llegar al Santuario de La Loma en Paraná, se realizará, como es habitual, una parada. Tradicionalmente se hacía en la zona del parque industrial, en el predio de Cartocor, pero debido a que se están desarrollando trabajos en un tramo de Miguel David, se modificó el recorrido. Así que se seguirá por avenida Almafuerte y la parada de compactación de la peregrinación se hará frente al supermercado Diarco. Caminarán luego hasta Caputto, tomarán luego por Hernandarias, avenida Zanni y luego sí Miguel David, como todos los años.