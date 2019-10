Abuelos pedirán la tutela de beba a la que "hacían fumar": La esperan con ansias

El abuelo de la bebita de seis meses, a la que su tía intenta hacerla fumar "para que no llore", aseguró aque solicitará la tutela de la pequeña."Me anoticié del video a la noche y en no menos de media hora me presenté en Minoridad para radicar la denuncia correspondiente porque era algo que no podía dejar pasar,", remarcó a", comunicó a, al tiempo que agregó:, y por el momento, estamos bien encaminados".

"Esperamos su llegada con ansias"

El hombre, junto a su esposa, pasaron la noche en el hospital San Roque al cuidado de su nieta, y por estas horas, la niña se encontraba con su papá."Está siendo asistida en el hospital San Roque, donde le harán unos estudios para ver el estado de salud en el que se encuentra, pero está bien contenida, junto a su padre", destacó.Y en ese sentido, acotó:

"Ahora está al cuidado del papá y del equipo médico del hospital, está bien asistida y esperamos los resultados de los análisis"

Sobre la relación con la madre de la beba

Video: Hacen fumar a pequeña bebita de seis meses "para que no llore"

De acuerdo a lo que comentó el abuelo, la beba estaba siendo amamantada, con lo cual, si así se determina, ellos se comprometieron a respetar el "régimen de visitas de la madre para que la amamante".Porque siempre preguntaba cuándo la iban a traer porque la veía poco", valoró., comentó."Estamos muy sorprendidos por la situación, no creo que nadie esté preparado para esto, que le den un cigarrillo a una beba. La tía lo tomó como una broma, pero no pensó las dimensiones al compartirlo por las redes sociales", comentó al respecto.En la oportunidad, el abuelo de la bebita brindó detalles de la relación que mantenía con su nuera."No hemos tenido contacto con la madre, incluso ayer para evitar un rose, el equipo de Copnaf nos preservó, nos dieron la nena y ellos se retiraron después de nosotros", rememoró.Y continuó: "Ella vivió con nosotros hasta que decidió salir a la calle y nosotros nos hicimos cargo del nene. Ahora buscamos una medida de regla para tener la tenencia legal de los dos nenes", subrayó el abuelo."Sabíamos el domicilio donde vivía, pero los abuelos no teníamos contacto;, indicó al tiempo que reconoció: "Nunca sospechamos algo así tan fuerte"."Queríamos tener un régimen de visitas por el bebé porque ni bien nació, ella se fue a los tres meses, estuvimos seis meses sin verlo y si la relación entre ellos no seguía,", recordó el abuelo.Al consultarle sobre los motivos por los que la joven se retiró del domicilio, comentó: "Era regular, no era muy buena porque