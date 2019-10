Una camioneta cayó dentro de un profundo pozo en el centro de Paraná

Un pozo con historia

Paraná Vecinos reclaman por profundo pozo y foco infeccioso en pleno centro de Paraná

Una camioneta que circulaba por calle Andrés Pazos, entre Corrientes y San Juan, terminó incrustada dentro de un pozo de grande dimensiones que se encuentra casi en el medio de la cinta asfáltica.La Toyota Hilux quedó con su rueda delantera derecha dentro de lo más profundo de cráter y se cortó el tránsito en el lugar. El conductor dijo aque "había un poco de tierra, agua y nada de señalización. No sé si habrá roto algo, pero es lamentable que ocurra esto y en pleno centro"."No la puedo sacar estoy esperando que venga alguien a ayudarme. Nadie de la municipalidad se ha hecho presente, pero a que estamos a una cuadra", comentó Oscar, quien indicó que iba con su esposa "que la traía a la Caja de Jubilaciones"."La camioneta se me enterró de punta. Estaba tapado con tierra y agua, por lo que no se veía. Salimos por una de las puertas, como pudimos, adentro del agua. Y es pleno centro", insistió. "Ahora van a arreglar el caño y va a venir una máquina que tal vez pueda ayudarme a sacar el vehículo", acotó.Asimismo, hizo notar que "iba despacio, porque si voy fuerte dejo media camioneta y un auto chico, con un pozo de esta magnitud, se desarma".Finalmente, subrayó: "Nosotros estamos bien, pero lamento la camioneta que es mi medio de movilidad. Hay un montón de obligaciones para circular, pero las calles son un desastre", cuestionó.Finalmente, poco antes de las 8.30, con una máquina de obras sanitarias consiguieron retirar la pick up del profundo pozo.Este poso, es el mismo por el cual reclamaban los vecinos desde hace varias semanas y en el cual habían colocado un cartel que decía: "Lago tira caca. Prohibido nadar".Estela Figueroa, una comerciante que tiene su local frente al mismo comentó en aquel momento aque "tenemos todos los líquidos cloacales en la puerta. Pasan los autos y nos salpican los vidrios"."Vienen, destrancan y lo van empeorando. Nunca tenemos mejoras", expresó la mujer. Manifestó que "los vecinos comentan que esto es de hace bastante. Parece que algo no se ha contemplado en lo cloacal. Había una curva en la red".