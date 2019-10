Auto sin conductor subió a la vereda y terminó en el portón de una escuela

Un grave accidente ocurrió esta tarde, pasadas las 14, en la puerta de una escuela en la capital entrerriana, aunque afortunadamente, no hubo personas heridas.

Según indicaron fuentes policiales, el siniestro vial se produjo en la intersección de las calles Santos Domínguez y 4 de Enero, cuando un Suzuki Fun, subió a la vereda y se incrustó contra el portón de la escuela Nº 33 "Nuestra Señora del Luján", en la ciudad de Paraná.



Desde la policía señalaron que la propietaria del automóvil, lo había estacionado en la zona de calles Santos Domínguez y Pacto Unión Nacional, e ingresó a un supermercado, ubicado en 4 de enero y Santos Domínguez.

Sin embargo, al salir del centro comercial la mujer de 40 años, constató que su automóvil se había desplazado "cuesta abajo" y sin conductor, subió a la vereda y terminó chocando el portón de ingreso a la escuela.



Finalmente, se confirmó que afortunadamente, los alumnos ya habían ingresado al establecimiento educativo y no había personas en la vereda, por lo que no hubo que lamentar lesionados por el accidente y solamente, se registraron daños materiales.

Por tal motivo, la directora de la escuela y la propietaria del auto, intercambiaron sus datos para realizar la denuncia ante la empresa aseguradora del vehículo con el objetivo de reparar los daños.