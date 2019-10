Carmen Barbieri en Paraná: "Vamos a poner todo el humor y amor en el escenario"

De la mano de Pablo Millán, la actriz, comediante y vedette de gran trayectoria nacional, Carmen Barbieri se presentará en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná. Será en el marco del espectáculo "Está Re-Vista" que el humorista ofrecerá este viernes por la noche en el coliseo local.Ambos visitaron los estudios dey hablaron de todo; del espectáculo y de la amistad que los une más allá de las tablas."Si hay una mujer que sabe de revista es ella", dice Millán haciendo alusión a su amiga y ahora compañera de trabajo. Y Barbieri devuelve la gentileza: "El trabajo más duro es el que hace Pablo, que es el detrás de escena. Él sueña con un espectáculo de revista, como el que vamos a presentar en Paraná, y lo arma y empieza a bordar, a coser. Es muy costoso hacer revista", remarca.Sobre las expectativas para mañana, Millán dio cuenta que "quedan muy poquitas entradas. Hoy por hoy no es fácil llevar la gente al teatro, pero el espectáculo tiene mucha producción, con más de 20 personas en escena", entre las que mencionó la drag queen Reina Heels; el humorista y transformista santafesino Maxi Alarcón; y las actrices Marcela y Paola Pérez, también de Santa Fe; y los bailarines Polli Figueroa, Mariano Ledesma, Elías Orsini y Axel Bejar.Sobre la relación de amistad que mantiene desde hace muchos años con la actriz, Millán expresó que "Carmen es mi hermana de la vida, una de las mujeres que más admiro. He pasado momentos muy difíciles a su lado, he visto a una mujer sufrir, vivir un montón de cosas y eso me potenció. Creo que hoy el público está viendo lo que es Carmen como mujer en el cuidado de su ex marido (Santiago Bal), ahí es donde uno conoce a Carmen Barbieri como es, lo demás es puro cuento y la farándula"."En el escenario la vida se hace más llevadera, el humor me salva, nos salva a todos", señala Barbieri y Millán acota: "No es que tomamos la vida en joda, pero el humor te diluye, es como un paréntesis entre tanta cosa; por eso siempre le digo a la gente que vaya al teatro y disfrute de los espectáculos que se presentan".Sobre "Está Re ? Vista" y lo que verá el público, Millán afirmó que "hemos preparado un montón de cosas". "No puede ser que me haga trabajar tanto", se quejó entre risas Barbieri y agregó: "me estoy quejando desde que bajé del avión"."Primero hacemos un cuadro de apertura bellísimo con todo el elenco, que tiene un mensaje muy importante sobre la diversidad y la igualdad y después toda esa gente que nombré hace de las suyas. Hablamos del amor, de la farándula, de lo que es ser artista, un repaso de la realidad y hacemos un ida y vuelta con el público", explicó Millán. "Es un espectáculo para no perderse, son funciones únicas"."Es para toda la familia, vamos a poner todo el humor y el amor en el escenario", acotó finalmente Barbieri.Además de estar en Paraná, este viernes a las 21 en el Teatro 3 de Febrero, "Está Re ? Vista" se presentará el sábado, a las 21, en el Cine Teatro Don Santiago de María Grande; y el domingo, a las 20, en ATE Casa España, de Santa Fe.El costo de la entrada para verlos en la ciudad de Paraná tiene un costo de 450 pesos la Platea; 400 pesos Tertulia y Paraíso 350 pesos.