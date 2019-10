Dos personas que no fueron identificadas, incendiaron intencionalmente un carribar en la zona del Puerto de Paraná. El carribar estaba ubicado en calles Simón Bolivar y Fuentealba, detrás de los galpones del ex Ministerio de Obras Públicas. El personal policial dependiente de la Comisaría Octava dialogó con el sereno del lugar, quien contó lo sucedido.Según observó por medio de la cerradura, dos personas desconocidas cerca del local, habrían iniciado el fuego, pero cuando salió a ver qué hacían, ya se habían iniciado las llamas.El incendio fue sofocado con un matafuego y no hubo daños mayores que lamentar. Intervino en el lugar personal de la División Bomberos Zapadores.