Buscan a una adolescente que se ausentó el miércoles de su casa en Paraná

"Fuimos a preguntar a la escuela López Jordán y nos dijeron que salía a las 18.10 pero salió a las 16.10 con un compañero; aparentemente estuvo con él hasta las 19 y después volvió a casa", detalló su madre, Alejandra Noemí Godoy.De acuerdo a lo que indicó la mujer, cuando la adolescente regresó a casa, en barrio La Milagrosa, le retuvo su teléfono celular para "hablar sobre por qué no vino a casa cuando salió de la escuela"."Pero en ese momento me llamó la otra nena; vi que ella se fue al baño pero cuando la busqué, ya no estaba. La hermana de ella dice que fue hasta su almohada, agarró un papel y lo guardó", rememoró en comunicación con"Y ella no es una de irse, de salir a bailar, no anda en la calle, va de casa a la escuela", reafirmó la mujer., comunicó.De acuerdo a lo que detalló, "cuando llamé al 911 me dijeron que conocían al papá del muchacho con el que se habría ido, me fueron hasta su casa y cuando volvieron, lo hicieron con este chico y su padre"."El muchacho bajó del auto, prepotente, dijo que no sabía nada de Clara, siendo que anteriormente le había ofrecido plata por WhatsApp", apuntó., imploró aQuienes puedan aportar datos sobre la adolescente buscada, deben hacerlo a la comisaría más cercana a su domicilio, o en sede de Fiscalía,