Un hombre se "atrincheró" en su auto en el centro de Paraná

Se vivieron tensos momentos en calle Buenos Aires y Cervantes de la capital entrerriana luego de que una inspectora de tránsito le labrara una multa a un conductor que estaba mal estacionado y transitaba sin documentación."Pasamos un mal momento porque este señor venía de calle Córdoba con una infracción por doble fila. Vino y estacionó acá. Le labré la infracción, me trató mal, me faltó el respeto, no tenía el registro ni documentación del auto", señaló la trabajadora municipal."El señor no se quería bajar. Es violento, por lo que tuvimos que llamar a la Policía", manifestó la mujer en declaraciones aY continuó: "Estaba muy agresivo. No quería descender. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo. No podemos dejar circular una persona sin la documentación del vehículo".Alicia adelantó a este medio que "lo voy a denunciar por violencia de género para que respete nuestro trabajo. Solamente pedimos documentación. El Ford Focus queda a disposición del Juzgado de faltas".Finalmente, Claudio, otro de los inspectores que intervino contó: "Acudimos al llamado de la compañera. Gracias a la colaboración del 911 pudimos lograr que se baje del rodado".