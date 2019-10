Se desarrollan con éxito las capacitaciones en el Festival de Cine

Institucionales El FICER también tiene su patio gastronómico con 23 puestos de comida

En una de las primeras capacitaciones, en el marco del 2° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) participaron realizadores para fortalecer y acompañar los proyectos documentales de la región, junto a Ciro Novelli, director y miembro de la Red Argentina de Documentalistas.La Vía Digital es una acceso de fomento a la producción de largometrajes documentales incorporada por el INCAA en el año 2007. Permite que se presenten realizadores sin antecedentes, lo que la convierte en puerta de ingreso de jóvenes cineastas a la industria audiovisual. El objetivo del taller es brindar a los participantes una caja de herramientas teórico-prácticas para la presentación de proyectos de largometrajes en estos concursos de fomentos."En 2007 junto a varios compañeros logramos la resolución que amplió derechos para los trabajadores de la industria audiovisual. La ley contemplaba hasta el momento sólo vías de financiamiento por parte del INCAA, e implicaba poseer antecedentes -dos largometrajes de base- y cumplir una serie de requisitos que muy pocos podían, a partir de entonces apareció la tercera vía, que es un canal para presentar proyectos sin antecedentes. Es decir que cualquier realizador argentino puede aspirar a ella con una serie de ventajas muy interesantes que es lo que venimos a transmitir en esta capacitación.Llegamos con esta propuesta a muchos festivales nacionales porque estamos convencidos de que necesitamos un cine más federal. En Argentina el cincuenta por ciento de las películas que se terminan son documentales. Sin embargo, de ese total de documentales, sólo el quince por ciento se produce en el 'interior' con historias que generalmente tienen que ver con el paisaje como evento episódico y no con aquello que las comunidades quieren contar de sí mismas. Es decir, hay una cuestión estética, una cuestión de acceso real a los canales y otra que es la que invitamos a trascender y que tiene que ver con el centralismo de la mirada", agregó.En relación a su presencia en la ciudad en el marco del FICER, Novelli dijo: "Es una gran alegría haber llegado a partir de la articulación con la Universidad, con Gabriela Bergomás y Julio Gómez, y además en este Festival, porque la propuesta que compartimos está por encima de ser un evento aislado. Existe un compromiso de acompañar y profundizar más allá de mi persona y más allá de estos días".Al respecto, el director del IAER, Julio Gómez, expresó: "Éste es el camino, el de trabajar con la universidad pública. Nuestro objetivo siempre ha sido poder vincular las instituciones en pos del fortalecimiento del sector. Estamos muy felices de que el fruto de esta articulación haya sido la posibilidad concreta de que un director con la formación y trayectoria de Ciro Novelli nos acompañe y capacite durante el Festival. Asimismo, su presencia y lo que quede a partir del trabajo de estos días, al igual que las tutorías, serán un antecedente a las jornadas que en 2020 realizaremos con la Facultad, un gran encuentro nacional de documentalistas".Por su parte, Gabriela Bergomás, decana de Ciencias de la Educación, agregó: "Desde la Facultad valoramos la iniciativa del FICER como ámbito de encuentro, intercambio y capacitación para la producción audiovisual en la región. En particular, queremos estar presentes con la realización de este taller que convoca a trabajar sobre proyectos en el marco de la convocatoria digital del INCAA y fortalecer así la participación de realizadores regionales"."Nos sentimos especialmente interpelados en esta propuesta de fortalecimiento de políticas públicas que potencian y proyectan la cultura regional y contribuyen a la activación de los derechos culturales".La capacitación Presentación y Desarrollo de Proyectos Documentales para la Modalidad INCAA de Vía Digital continúa hasta el viernes 18 por la tarde en la sala Rubén Noble del IAER.Ciro Néstor Novelli es director cinematográfico, realizador televisivo, docente e investigador universitario. Acaba de concluir su segundo largometraje Digo la cordillera. Cuadernos de viaje seleccionado en la competencia internacional de documentales del Festival de las Alturas (2018). Graba actualmente dos nuevos proyectos financiados también por el INCAA (Instituto de Cine) Cuerpos Marcados y La mujer de la foto. Ha dirigido y producido, desde sus inicios, más de doscientos capítulos de televisión para medios internacionales y nacionales como TVE Internacional y 24, Canal (á), Canal 9 de Mendoza, emitidos en Colsecor (Córdoba), ARTV (Chile), TVE Internacional y canales universitarios de México, España y Portugal. Estrenó en 2013 su primer largometraje documental Compadres. La vida y la obra de Armando Tejada Gómez.Es doctor europeo en Educación Intercultural (Universidad de Huelva), máster en Comunicación y Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor titular exclusivo de Televisión y Medios Audiovisuales y Guión en la Universidad Nacional de Cuyo y docente invitado en más de veinte universidades de América Latina y Europa.Próximo encuentro en la sala Noble: clase magistral con Rodrigo TomassoAdemás, el sábado 19, quienes visiten y sean parte del FICER podrán participar de la clase magistral con Rodrigo Tomasso, que tiene por objetivo testimoniar la calidad técnica asociada a la vocación personal de un pionero y líder del mercado de VFX a nivel internacional.Roger Koza: Taller de formación de audienciasKiarostami me prestó sus ojos, algunas herramientas para ver y oír en el cine se denominará al taller de formación de audiencias que Roger Koza dictará en el marco del FICER. La cita será el jueves 17 a las 15.30 en el salón del IAER y se requiere inscripción previa que también debe realizarse en www.ficer.com.ar/capacitaciones. Masterclass de Abbas FadhelEl viernes 18 de octubre a las 10 en la Sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina se dictará una masterclass que se denomina La voluntad de filmar, en la guerra y en el amor, a cargo del director Abbas Fadhel y moderada por Roger Koza. También requiere inscripción.