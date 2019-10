La Hermana Teófila cumplió 99 años: "Quiero agradecer a Dios, la vida", valoró

La Hermana Teófila, de la orden de las monjas franciscanas de Ganté, cumplió este miércoles sus 99 años de vida, y los festejó junto a la comunidad del Cristo Redentor, en Paraná.La oriunda de Alcaraz II, escuchó el llamado de Dios a los 18 años y con el paso del tiempo se desempeñó como maestra jardinera."Los momentos más hermosos de mi vida fueron cuando estuve con el grupo de hermanas, cuando éramos muchas, unas 40, felices y contentas", aseguró ala Hermana Teófila.La monja, quien comentó que vivió en Chajarí, Buenos Aires, en Las Lomitas, destacó que, "Vilela fue el lugar que más me gustó porque era como un campo de Alcaraz II". Es que la hermana es oriunda de esa localidad del departamento La Paz."Mis papás fallecieron cuando yo tenía nueve años, con mis hermanitas estuvimos en varias casas de familias porque todos nos querían tener, éramos las únicas huérfanas, por eso nos querían", recordó.Lúcida y memoriosa, a sus 99 años, la Hermana Teófila recordó que cuando las monjas Catalina y Solara comenzaron a prepararla para ser maestra jardinera, "al principio no quería, pero cuando empecé me gustó mucho", recordó."Me gustaba tratar con las madres que iban, la maestra de Música que era la hermana Bernardita", comentó. Destacó también: "Rezo sola el rosario porque en comunidad, le agregan mucho".Finalmente, al consultarle a la Hermana Teófila por sus tres deseos, enumeró: "Quiero agradecer a Dios, la vida, quiero agradecer a mis hermanas, especialmente a las que me han cuidado, y a todos mis familiares que siempre me hablan y me dejan contenta".