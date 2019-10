Colectivos circularán con normalidad: Dictaron conciliación obligatoria

Paraná Así esperaban los usuarios la reanudación del servicio de colectivos

Los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná y el área metropolitana, nuevamente se quedaron sin colectivos este miércoles por la mañana, confirmóPor tal motivo, empresarios y representantes sindicales, se reunieron este mediodía en la Secretaría provincial del Trabajo, en busca de destrabar el conflicto.De esta manera,y abstenerse de realizar medidas que impliquen suspensiones o despidos durante este plazo; y a su vez, el sindicato no podrá tomar medidas sindicales durante este tiempo", confirmó ael secretario provincial de Trabajo, Fernando Quinodoz.Por su parte, el secretario gremial de UTA, Sergio Groh, anunció: "El servicio ya fue reanudado, y"Vamos a acatar la conciliación en el marco de la reincorporación de este compañero, pero seguimos charlando por el dinero que deben abonar las empresas", adelantó al respecto.Y continuó: "El chofer fue reincorporado, el despido quedó sin efecto, por eso acatamos la conciliación y no habrá medidas de acción sindical".Consultado a Groh cómo continúan las negociaciones, éste indicó: "Una vez finalizada la conciliación, si la empresa no cumplió con el pago de lo adeudado, vamos a volver a preguntar cuándo abonará ese dinero".En tanto,