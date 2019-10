Incendio destruyó la casa de una familia y tres niños quedaron sin nada

Una vivienda se incendió en calle España al final y una familia perdió absolutamente todas las pertenencias. Vecinos y la escuela Ernesto Bavio, a la que asisten los niños, están movilizados para ayudarlos.Soledad Osorio relató aque "estábamos durmiendo. Una de las nenas se levantó a tomar agua y vio que la estufa se había prendido fuego y que ya había agarrado la mitad del ropero. Tenemos una pieza chica donde dormíamos los cinco. Hace poco nosotros (ella y su esposo) nos trasladamos a la cocina para darles más espacio a ellos".La chiquita "fue a despertarnos. A preguntarnos por qué la estufa largaba llamas. Enseguida captamos que era fuego. Yo la saqué. Mi esposo entró a la pieza y atinó a agarrarlos con la poca ropa que tenían puesta y los sacamos. Cuando abrimos la puerta fueron segundos, avanzó el fuego y ya no pudimos sacar nada. Ahí empezó nuestro calvario y desesperación para sacar el perrito que estaba en la pieza y nuestras cosas, que eran pocas, pero las valoramos mucho, porque se compraron con muchísimo esfuerzo y trabajo, pero no pudimos recuperar nada. En segundos el fuego se llevó todo", expresó la mujer entre lágrimas.Acotó que tiene un hijo de seis años y las niñas 9 y 10 años, que mañana a la madrugada "tenía previsto un viaje de estudio. Se quedó sin nada, pero estamos tratando de conseguirle ropa y calzado para que pueda viajar, porque se le quemó todo".Soledad y su esposo, Gabriel Romero, tienen en el frente de su casa el merendero Misión Solidaria donde asisten a 50 chicos y 20 adultos mayores. "Estamos agradecidos con todos los vecinos que se acercaron con baldes de agua y a trasladar a nuestros gurises, otros llamando a la Policía y a los bomberos. Todos vinieron a ayudar, pero fue imposible detener el fuego"."No hay palabras para el dolor por esto. Es inexplicable, más allá del agradecimiento a Dios porque saqué a mis tres hijos vivos de adentro del fuego", manifestó la mujer.Consultada por este medio acerca de con qué se los puede ayudar, indicó que "lo más urgente es ropa y calzados para los chicos. Están como los sacamos de la cama, además de abrigo para que a la noche duerman calentitos. Tampoco tenemos comida, porque el fuego se llevó todo. Ayer habíamos comprado mercadería y hoy el fuego se llevó todo", lamentó.Precisó que la nena de 10 año calza 34 y es talle 14, la otra calza 35 y es talle 12, mientras que el niño calza 30 y es talle 8."Con que me ayuden para ellos, nosotros veremos. Yo calzo 40 y él 42, pero veremos, lo importante son los chicos", insistió Soledad."A las paredes hay que derrumbarlas. No tenemos nada. No tenemos nada, las chapas se fundieron y las maderas se consumieron. Empezar otra vez de cero duele muchísimo", dijeron Soledad y Gabriel."Vivimos en España al final, a continuación de Boulevard Sarmiento. En la esquina hay una placita. Si uno se para en la punta de la placita, bajando unos 30 escalones a mano izquierda hay un pasillo. En una casa de portón blanco funciona el merendero y nosotros vivimos en el fondo. Quien se acerque va a dar enseguida con la casa porque todos los vecinos están ayudando", dijo Finalmente, quien además dio un número de teléfono celular para comunicarse: