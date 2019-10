Invadida por palomas y golondrinas: Restauran parte del frente de la Catedral

Paraná Inician campaña de donaciones para refaccionar la Catedral de Paraná

En los últimos días comenzaron con tareas de refacción en la Catedral de Paraná. Es que en su fachada y en su estructura se visualiza el deterioro del paso de los años y la falta de mantenimiento.Uno de los arquitectos que integra el Equipo Técnico de Asesoramiento, Raúl Cerini, explicó ala obra de puesta en valor "comprende todo el edificio. En este momento estamos haciendo hincapié en la restauración del frente"."Mucha gente se acercó a nosotros en el último tiempo para dar cuenta del estado lamentable del ingreso, complicado por la existencia de las aves que anidan en el frente. Además de las palomas, en esta época se acentúa por la llegada de las golondrinas", señaló y acotó que el hidrolavado para quitar la materia fecal, también provoca deterioro en la mampostería.Asimismo, aclaró que "para la colocación de un sistema para ahuyentar las aves, previamente hay que hacer todo un tratamiento de pintura y restauración".Por su parte, otro de los integrantes del Equipo Técnico de Asesoramiento, Samuel Madrid Páez, afirmó que "los fondos con que contamos son para empezar. Esto es patrimonio de Paraná, no sólo de los católicos, porque identifica a la ciudad. Todos nos tenemos que sentir comprometidos", recalcó."Esta Catedral se hizo cuando en Paraná éramos 18.000 habitantes. No puede ser que ahora con 250.000 habitantes no la podamos mantenerla", enfatizó.Y manifestó que "la primera herramienta que tenemos funcionando es el Facebook de. Mandando algún mensaje privado, los vamos a contactar enseguida".Por su parte, Cerini dijo que "otro de los temas acuciantes es la rotura de vidrios de la cúpula, que produjo el ingreso de agua por lo que terminó estallando una franja del piso de unos 10 por cuatro metros. Eso nos permitió hacer estudios arqueológicos y de suelo. Los resultados fueron positivos. Hay una compactación importante, lo que nos da tranquilidad y no hay hundimientos".