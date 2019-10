Trasladaron más de 20 especies de la granja de Don Avelino a un santuario animal

Trasladan más de 20 especies de la granja de Avelino Fontana al santuario animal de Colón perteneciente a la fundación Tekove Mymba., como parte del trabajo que viene haciendo el gobierno de Entre Ríos para la liberación y una mejor calidad de vida de nuestros animales", explicó ael director provincial de Fiscalización, Félix Esquivel.En la oportunidad, el funcionario apuntó que las especies "no estaban en las mejores condiciones", por eso se acordó su traslado al santuario "para que vuelvan a tener una mejor calidad de vida".. Se trata de una iniciativa independiente para el salvamento de especies autóctonas y exóticas.En la oportunidad,, pero no cumplió al 100% las normativas que le ordenó el área provincial de Recursos Naturales, y desde el año pasado venimos trabajando con él para el cuidado de todas estas especies que desarrolla desde hace muchos años".Según acotó el funcionario,Las especies eran trasladadas a Tekove Mymba, una fundación de rescate de flora y fauna que buscaEl traslado de los animales contó con la asistencia técnica del personal de la Fundación Temaikèn y de Fauna Nación. "Este es un lugar particular y estamos evaluando las condiciones, porque si bien no es una situación extrema, lo importante,"Hace cuatro años que venimos reclamando por una mejor calidad de vida para estos animales, más allá que reconocemos el trabajo de Fontana en el rescate de animales, hoy ya no se admite el sufrimiento de los animales en zoológicos o granjas. Por eso pretendemos que puedan ir a