Nueva medida de fuerza de UTA: empresarios pidieron la conciliación obligatoria

Paraná Usuarios del colectivo otra vez sin servicio por medida de fuerza de UTA

Despidos en ERSA



Este miércoles los choferes del transporte urbano de pasajeros realizan una retención de servicios. La medida de fuerza es de 8 a 12 y por la tarde será de 14 a 19.de, Marcelo Lischet, de Buses Paraná, confirmó que a las 7.15 de este miércolesen Trabajo porque. Y explicó que "nosotros en el paro anterior habíamos hecho un acuerdo donde pagábamos por nuestra propia voluntad el 50 por ciento de los días no trabajados y el 50 por ciento restante quedó supeditado a hacer frente con mayores ingresos, los cuales tendrían que haber sido por tarifa, pero nosotros no queremos que se toque, sino por mayores recursos que Nación está repartiendo discriminadamente a algunas ciudades".En este sentido, el empresario dio cuenta que. La semana pasada los empresarios tuvimos una reunión con el Secretario de Transporte para plantear esta situación "de desigualdad y discriminación", y "quedaron en que en el transcurso de esta semana iban a buscar alguna alternativa".Lischet señaló que el gremio "está al tanto de estas negociaciones" y aun así "tomaron este camino", dijo en referencia a la retención de servicios.Sobre el pedido de conciliación obligatoria, remarcó que "pedimos que se cite a la UTA y también al municipio que es el que tiene que gestionar los mayores recursos ante Nación".En relación al reclamo de UTA que desencadenó en una nueva medida de fuerza, Lischet mencionó que"El gremio debe entender que, afirmó.Consultado sobre los despidos en la empresa ERSA; Lichet expresó que "Buses Paraná está al tanto de los despidos,, y esta es una de las alternativas.No sólo se están produciendo movimientos de los empleados sino en la planta ejecutiva".".En relación a si podría haber más despidos de choferes, el empresario manifestó que "todo está supeditado a ver como se sigue.; nadie está exento. Nos debemos a prestar un servicio pero también tenemos que tener los fondos necesarios. Si corresponde achicar la planta para seguir prestando el servicio lo tendremos que hacer por la subsistencia de las demás fuentes de trabajo".Finalmente, y a título personal, Lischet opinó que en este conflictoen cuanto a la asignación de subsidios. "Esta semana, Nación va a tener que tomar cartas en el asunto, porque esto ya tomó estado público; la municipalidad tendrá que actuar al igual que el gobierno provincial. YTendrían que estar apoyando el pedido de más fondos, que no sean vía tarifa, sino vía subsidios".