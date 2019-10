Trabajadores de una obra cortaron calle Alem para reclamar el pago de su sueldo

Trabajadores de la construcción y gremialistas de la UOCRA, realizaron una protesta con corte de calle en la capital entrerriana. La manifestación se llevó a cabo en calle Alem, antes de su intersección con Illia.Jeremías Arenales, secretario de actas decon los trámites para retirarse y despedir a los trabajadores, pero sin depositar los fondos de desempleo", explicó el representante gremial.Asimismo, agregó a Elonce que "por eso, se tomó la medida de declararse en estado de asamblea y así estamos hace 20 días, porque no se han pagado los sueldos, no se han pagado los fondos de desempleo, las vacaciones y tampoco el aguinaldo", remarcó Arenales.En tanto, Pablo Comas, uno de los siete trabajadores afectados por la falta de pago de la empresa, sostuvo que "nos deben dos quincenas y todos los trabajadores tenemos familias", dijo el obrero.Arenales confirmó que ya notificaron a la empresa y la intimaron a través del Ministerios de Trabajo, pero "la empresa no se hace responsable y está por rescindir el contrato.Finalmente, Arenales adelantó a Elonce TV que "vamos a seguir en asamblea permanente hasta que sean depositados los fondos de desempleo. Mientras tanto, la obra va a seguir parada, hasta que alguien se haga cargo de la situación que afecta a los trabajadores", concluyó. Elonce.com