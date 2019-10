Tránsito: las infracciones más comunes y los nuevos valores por traslados

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Paraná, que funciona en calle 9 de Julio 370, recepciona todo tipo de actas de comprobación, no solamente se tratan multas de tránsito sino también obras particulares, civiles, sistemas de conexión de obras sanitarias, geriátricos, obras de construcción y ahora están ingresando temas por animales domésticos y caballos. "Todos los problemas que se suscitan en la ciudad terminan en el Juzgado de Faltas", afirmó a Elonce TV, Silvina García, titular del Juzgado Nº3.



Según explicó, todos los ciudadanos tienen el derecho de defensa cuando creen que el acta labrada no está bien aplicada. "Dentro de las 48 horas y hasta cinco días hábiles pueden presentar el descargo y ejercer su derecho de defensa", indicó para agregar que se los escucha a todos y el ciudadano puede presentar sus pruebas. En algunas ocasiones, y dependiendo de la infracción, se los condona.



"Cuando no se presentan, ya sea para pagar o hacer el descargo, se los considera en rebeldía", destacó. Costos Los valores de las multas dependen de la infracción en cada caso en particular y si tiene otras pendientes. Se miden en Unidades Fiscales (UF) y cada una tiene un valor de $12.88. Esto es, una multa establecida en, por ejemplo, 2000 UF debe multiplicarse por 12.88 y ahí obtendremos el valor a pagar.



Consultada sobre las multas más comunes que se reciben en el Juzgado, García señaló que "hay motociclistas que vienen por diversas multas acumuladas por falta de casco y carnet, también automovilistas que cruzaron contramano, con la luz roja, y es muy usual conducir hablando por celular; además de malos estacionamientos y doble fila".



También hay infracciones por falta de habilitación de locales comerciales y falta de higiene en rotiserías y supermercados.



Para dar un ejemplo, la Jueza de Faltas explicó que en lo que respecta a obras particulares en cuestiones de salubridad y seguridad de la ciudadanía (excremento de roedores en comercios), las multas superan largamente los 25.000 pesos.



Además hizo hincapié en que han recibido "denuncias por tracción a sangre y se han llevado adelante varios casos, trabajando coordinadamente con Salud Animal y una fundación que se ocupa del tema de los equinos". Nuevos valores por traslado y estadía en galpón Según pudo saber Elonce TV desde el 1 de octubre rigen nuevos valores cuando uno sufre la retención del auto o la moto en la vía pública por alguna infracción de tránsito. A saber:



Traslado moto: $1346

Traslado auto: $2468

Traslado camioneta: $2961

Estadía por día (en el depósito): $135

Estadía por mes (en el depósito): $4050

Sellado libre deuda: $197