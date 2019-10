Peregrinación Hasenkamp-Paraná: Insisten en las recomendaciones a los feligreses

Los servidores, el sostén del peregrino

Recomendaciones a los caminantes

De cara a larescató el caso de la comunidad de feligreses de la Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe de Paraná, desde donde ultiman los detalles para la gran muestra de fe."Hace varios meses que nos estamos preparando en la organización, buscando los colectivos, las cosas que tenemos que llevar, todos los días anotamos a los peregrinos para un año más. Es algo que lleva mucho tiempo y esperamos a que llegue el día", animó auna de las organizadoras, Patricia Castañeda., rezamos por cada peregrino, por sus familias, porque todos van a pedir y a agradecer", resaltó, al tiempo que develó:De acuerdo a lo que explicó Castañeda,"Los cupos están completos desde hace un mes y cada peregrino debió abonar 800 pesos por los costos de transporte, ya que partimos con dos colectivos y una traffic, los que nos acompañan durante todo el trayecto", detalló.Los fieles partirán el viernes a las 13.15hs con rosarios y las intenciones de los vecinos, también las de la cárcel de mujeres de la ciudad.Respecto del horario, Castañeda explicó: "Queremos ir temprano para llegar y compartir todos esos momentos con tiempo porque los que por X motivo no puede peregrinar, llevamos las intenciones de esos enfermos y muchos chicos, las llevamos en el corazón y escritos para depositárselas a la Virgen".Los servidores llevarán la identificación correspondiente, con una pañoleta con la imagen de la Virgen de Guadalupe, comunidad a la que pertenecen. Con un megáfono, en cada parada, guiarán a los peregrinos hacia donde está el campamento para que no estén perdidos."Los servidores se necesitan porque en cada parada tenemos que bajar los bolsos, acomodar, poner un toldo y prepararles para comer. Es ofrecerles un servicio para que puedan descansar para seguir", argumentó la organizadora.Según detalló, los servidores, en cada parada, ofrecen a los peregrinos, un café, té, galletitas, bizcochuelos que les fueron donados y frutas."En Cerrito vamos a preparar una sopa, porque es un plato caliente y potente como para seguir peregrinando. Tienen que estar fuertes para seguir en la peregrinación durante toda la madrugada", animó Castañeda.De acuerdo a lo que anunció, "la organización general prepara el desayuno, y en Sauce Montrull, la comunidad de la parroquia les ofrecerá un sándwich de milanesa, frutas, caramelos, juegos, agua y hielo"."Esperamos que pueda secar la banquina para que el peregrino pueda caminar porque es difícil caminar en la noche entre el barro y los pozos", esperanzó., destacó la organizadora."Es muy importante ir con la comunidad de una parroquia, porque si les llegara a pasar algo, los vamos a esperar en cada parada o los colectores lo podrán subir y llevar hasta donde está su comunidad, descansar en el colectivo si ya no puede seguir; porque si vas solo, no vas a sabrá para dónde ir", aclaró Castañeda.Entre las recomendaciones, también destacó: "Que se cambien las medias y tomen mucha agua, pero sobre todo,