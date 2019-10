Hoteleros y gastronómicos rechazaron la quita de fondos al EMPATUR

Política Concejales aprobaron la emergencia económica de la comuna paranaense

Tras la emergencia económica declarada por el HCD de Paraná, y por el cual se desafectarán las partidas presupuestarias asignadas al Ente Mixto de Turismo de la ciudad, los miembros del directorio del EMPATUR se reunieron este lunes a los fines de evaluar los pasos a seguir.Osvaldo Cabrera en representación de la Asociación Hoteleros y Gastronómicos de Paraná.En la oportunidad, denunció que la comuna "debe seis meses" al Ente, con lo cual se planifica de acuerdo a los recursos que ingresan, y en ese sentido adelantó que "se pidió la intervención del Tribunal de Cuentas"."El fundamento del Ente es la promoción turística de la ciudad y la zona de influencia, tras una lucha de 20 años gracias a la intendencia de Osuna y la gestión de Monti cuando logramos conformar este Ente, pero hoy nos vemos totalmente avasallados", advirtió Hugo Permayú, representante de la Unión argentina de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos."Este Ente gastó más de nueve millones de pesos, pero generó más de 1.200 en concepto de recaudación", remarcó, al tiempo que destacó: "La posibilidad y el crecimiento turístico que tuvimos en el último tiempo se debieron a la gestión del Ente, y esta promoción en manos privadas le dio orientación y transparencia".Por su parte, Sebastián Bel en representación del Centro Comercial de Paraná, recalcó: "Además de que nos están debiendo dos trimestres y medio, es una deuda del Ente, y consideramos inaudito que se regule hacia atrás con una ordenanza en la cual no se pensaron los beneficios que genera el turismo"."Es fundamental el plan anual de promoción y comunicación que teníamos para posicionar a Paraná como destino turístico", subrayó, al tiempo que denunció: "Quedó trunco el posicionamiento como destino de convenciones debido a que no pudimos ir a la Feria Internacional de Turismo con toda nuestra impronta debido a que no teníamos fondos genuinos que el municipio nos pasaba"."Los comerciantes y empresarios pagamos una sobretasa de cerca del 200 millones de pesos, de los que al Ente le pertenecen 19 y son los que distribuimos durante 12 meses para promocionar los productos y eventos de la ciudad", comunicó Bel.En tanto, Enrique Mirich, aseguró: "Los fondos generados fueron para promocionar el turismo y si se dejaría de hacer esa promoción, la ciudad dejaría de tener la afluencia de gente y las consecuencias serán para todos"."La ciudad era promocionada, los resultados eran buenas y los fondos, al estar manejados por entes privados, se administraban de una forma muy transparente", evaluó al denunciar que la quita de recursos fue "inconsulta y de un día para el otro".