Se jubiló Oscar: Trabajó 45 años en El Rutero y allí conoció a su mujer

Después de trabajar 45 años en la estación de servicios "El Rutero", se jubiló Oscar Wursten, quien admite que seguramente ha cargado combustible en los vehículos de gran parte de los paranaenses."A los 19 años me dijeron que necesitan gente en la estación. Me presenté a probar y acá estoy, después de 45 años", dijo emocionado tras haber culminado el jueves a la noche con su último día de trabajo. Admitió que en sus inicios "no sabía lo que era un auto. Nunca había abierto un capot. Tuve que ir aprendiendo, pero nadie nace sabiendo".Para dar cuenta de lo importante que la estación de servicios fue en su vida contó: "Cuando tenía 28 años apareció acá un chica que me gustó mucho y hoy estamos juntos, después de 37 años. La conocí como clienta. Hoy tenemos tres hijas y tres nietas".Oscar afirma que "la mayoría de las historias son buenas. Malas casi no tengo. Hice muchos amigos. Y en general hubo buen grupo de gente. Los actuales son chicos excelentes. Me llevo lo mejor de ellos".Admitió que cuando sale "a la calle con mi familia o voy al centro, todos me saludan. Mi familia me pregunta si hay alguien a quien no conozca. Conozco prácticamente a todos. Paraná no es tan grande", expresó.Interrogado porsobre lo que planea de acá en más, expresó: "El tiempo dirá qué voy a hacer pero lo primero será dedicarme a la familia que se bancó todo esto, porque uno trabaja sábado y domingo. La familia es lo más importante que tengo en la vida y voy a tratar de disfrutarlos al máximo."Me gusta mucho la pesca y hoy tenemos planeado como mi señora salir a pasear. No hay apuro. Voy a disfrutar de las nietas a full", indicó."Fueron demasiados años. Ya está. Es un momento muy especial", reconoció Oscar, quien comentó que "anoche, cuando hice la última caja aparecieron todos los compañeros para brindar"."Igual no se van a librar de mi. Soy del barrio así que voy a venir a visitarlos. Me llevo muy buenos recuerdos", destacó al finalizar.