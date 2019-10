Exposición, feria, gastronomía y música en plaza Carbó

Se realiza en plaza Carbó el Festival Itinerante "Casa Tomada". Fue organizado por Cultura, de UPCN.Andrea Fontelles, explicó aque "también hubo una feria llevada a cabo por Costa Diseña. Contamos con el apoyo de Cultura de la Provincia, que organizó este gran paseo gastronómico y con un show en vivo"."Nos acompañó el tiempo, estamos muy felices. Es increíble la capacidad de trabajo de los emprendedores, de los artistas que hay en la ciudad y de todo lo que uno puede hacer desde el trabajo mancomunado", dijo.Solange, diseñadora, indicó que "acompañamos desde Costa Diseña, que es una feria que venimos trabajando hace muchísimo, que apuesta al diseño y nos interesa que el espacio sea para que se conozca los artistas que tenemos en nuestra ciudad. Cada vez hay un nivel mejor"."No me baso mucho en la moda porque tengo un estilo propio y no me gusta seguir la tendencia sino buscar dentro del estilo. Uso colores, estampas abstractas, que tengan que ver con una onda psicodélica. Busco que sean prendas más holgadas", dijo.