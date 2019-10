Vecinales y entidades participaron de la reunión informativa de Once por Todos

Una nueva edición de la jornada solidaria más importante de la provincia está en marcha. Se trata del 15º "Once por Todos - Ayudar hace bien", la jornada de once horas solidarias de transmisión en vivo por, en la que se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de diferentes ciudades de la provincia.Como cada 8 de diciembre, miles de manos solidarias, enlazan las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad con el noble gesto de ayudar.Para preparar los detalles de la jornada solidaria, este miércoles se realizó en el salón de la Escuela Hogar una reunión informativa con vecinales, clubes, entidades, voluntarios, agrupaciones, instituciones y personas que tienen la intención de ayudar y participar., explicó que "tengo un ropero solidario hace más de 30 años. Lo hacía por mi cuenta y hoy tengo un grupito de personas. Lo hacemos de corazón por la gente necesitada. Hace 32 años que vivo en San Benito y hay mucha necesidad, cada vez más"."Ayudar hace muy bien. Es muy linda la convocatoria. Cuando uno ayuda renace un nuevo ser dentro nuestro. Se pone alegría en la persona que uno da. La alegría es dar. Es espectacular cómo nos enseñan a cómo expresar este momento. Es la primera vez que participo", dijo., indicó que "estoy colaborando con la ciudad y vengo a proponer a Once por Todos las barras de access. Son 32 puntos en la cabeza que al hacerle un suave masaje liberamos emociones. Se hace en una camilla o sentados. Se tocan esos 32 puntos"."Queremos hacer sesiones a cambio de alimentos o donar barras de Access a alguna entidad, hospital u otro lugar. Queremos generar un intercambio por algo que se requiera. Es la primera vez que participamos y estamos muy contentos", agregó., manifestó que "la comisión lleva 11 años colaborando. Siento una emoción muy grande de poder colaborar, es una alegría enorme ayudar a otros, al prójimo que no tiene"."Siempre ayudo en las escuelas con mi ropero solidario. Me encanta ayudar porque ayudar hace bien a todos", indicó., remarcó que "es el sexto año que estamos por Once por Todos. Cada año es una emoción, es un nuevo empezar porque sabemos que hay gente que nos necesita. Queremos que todo salga bien, queremos llegar a cada casa para que nos donen lo que otros necesitan"."Es una ardua tarea que tenemos todos los años y quienes nos sentimos identificados con Once por Todos, estamos siempre esperando esta fecha. Hay nuevas expectativas y cosas que debemos cumplir", comentó., informó que "es el tercer año que estamos haciendo Once por Todos. Tenemos más instituciones que se han sumado a la parroquia, como el Hogar de Cristo y también necesitan muchos alimentos y elementos"."Vamos a ser punto de recepción de donaciones. Me siento muy alegre y emocionada todos los años cuando nos convocan para que nosotros podamos ayudar a los demás. Hay mucha necesidad, tenemos barrios aledaños muy pobres", dijo., comentó que "va a ser el quinto año que participamos de Once por Todos. Es un evento muy importante para toda la barriada, generalmente lo hacemos en Club Quique o la plaza"."Somos un grupo grande que organizamos las actividades para que todo esto salga bien. Pienso que este año va a haber más necesidad por todo el momento de crisis que está viviendo el país. Creo que la gente va a responder porque ayudar hace bien", señaló., indicó que "estamos en la cooperadora. Estamos colaborando con el prójimo. A la gente le pedimos que colabore porque esto hace muy bien a toda la gente del barrio"."Es una gran satisfacción para nosotros. Se han hecho consultorios nuevos para mejor atención y ahora nos sumamos en esta campaña para seguir ayudando", agregó., contó que "hacemos una radio abierta para ayudar al Once por Todos. Hace ocho años que colaboramos. Estamos trabajando en recepcionar ropa, calzado. Pedimos a la localidad que nos ayude una vez más en esta campaña solidaria"."Es gratificante pensar en el otro y poder ayudar, porque hace muy bien. San Benito otra vez dice presente con nosotros y la radio. También juntamos tapitas, delantales y demás", señaló., indicó que "somos un grupo de hilanderas y tejedoras de la provincia. Estamos colaborando con el Once por Todos haciendo cuadraditos. Convocamos a todas las personas que tengan lana a que la donen al mercado de Artesanías, que queda en calle Urquiza 1239, de 8 a 13 y de 16 a 20"."Ayudar hace muy bien. En esta edición seremos punto de recepción de donaciones. Solo recibiremos tejido y lana. Para nosotras ayudar es un orgullo, ya somos una red solidaria", dijo., explicó que "hace 14 años que estamos con Once por Todos. Estamos ubicados en calle Churruarín y Cepeda todos los 9 de diciembre, de 8 a 16.30"."Once por Todos siempre está con todos, con los que menos tienen. Nos motiva ayudar porque se ayuda a la gente, a los hospitales, a las escuelas, a los chicos que no tienen, a merenderos, a todos. Es grandioso", remarcó.