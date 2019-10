Afirman que la bajante del río Paraná no afecta la pesca

El río Paraná está viviendo por estos días una bajante histórica. En el puerto de la capital entrerriana, la altura es de 1,47 metros y la tendencia es que se mantenga aproximadamente alrededor de 1,50 metros.Desde Puerto Sánchez, Alejandro que tiene un tradicional puesto de venta de pescados, afirmó que los niveles del río no afectan el desarrollo de la actividad, ya que "pescados se consiguen porque uno siempre va buscando la profundidad y la vuelta para encontrarlos". Aunque reconoció que "molesta para navegar y conseguir carnada". Además hay que caminar más para llegar a las canoas y hay mucho barro.Respecto al consumo, el hombre indicó que "el paranaense come pescado cuando recibe visitas de afuera, y quiere agasajarlos con lo de acá. Pero a grandes rasgos, es de poco consumir pescado".En relación a los precios, dio cuenta que desde Semana Santa hasta ahora "aumentó un poco el surubí, de 150 pesos el kilo a 180; después se mantiene el precio desde principios de año".Alejandro indicó además que se ven más cantidad de pescadores "porque la gente que se queda sin trabajo se vuelca al río, que gracias a Dios siempre da".Tras ello, mencionó que "en pleno verano trabajamos mejor que en invierno porque trabajamos con lo que se pesca en el día, tenemos pescado fresco y barato cerca de las 9 y las 18 horas".Finalmente, Alejandro señaló que actualmente "se está pescando todo de noche porque hay mucha palometa que está encajonada en el canal y come todo, los espineles, la carnada, todo".