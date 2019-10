Ayudar hace bien: Hoy se realiza la primera reunión de Once por Todos

Una nueva edición de la jornada solidaria más importante de la provincia está en marcha. Se trata del 15º "Once por Todos - Ayudar hace bien", la jornada de once horas solidarias de transmisión en vivo por Elonce TV, en la que se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de diferentes ciudades de la provincia.



Como cada 8 de diciembre, miles de manos solidarias, enlazan las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad con el noble gesto de ayudar. Reunión organizativa

Por tal motivo, y para preparar los detalles de la jornada solidaria, este miércoles 09 de octubre, se realizará una reunión organizativa con vecinales, clubes, entidades, voluntarios, agrupaciones, instituciones y personas que tengan la intención de ayudar y participar.

La reunión se concretará, este miércoles, a las 16, en el Salón de Actos de la Escuela Hogar (Don Bosco 749) y tendrá como objetivo, la coordinación y organización general del evento. Además, según indicaron desde Elonce TV, las personas que no pertenezcan a una vecinal, club, o, agrupación, y quieran participar individualmente, también pueden concurrir a la reunión. Solidaridad y ayuda

La jornada solidaria "Once por Todos - Ayudar hace bien", se realizará nuevamente el día 8 de Diciembre, de 12 a 23 horas en la Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná. Además, en toda la ciudad habrá más de 70 plazas y clubes que serán puntos de recepción de donaciones.

Cabe recordar que la fecha ha sido declarada por la ciudad de Paraná como "Día del Vecino Solidario". "Ayudar hace bien"

Desde hace 15 años, Once Por Todos promueve ayudar a voluntariados de hospitales públicos y otras entidades de beneficencia, que hacen de la solidaridad, un motor de ayuda.

"Ayudar hace bien", es la consigna la propuesta que crece cada año y que hicieron propia todos los que trabajan en la jornada solidaria para ayudar a personas de la provincia que necesitan una mano solidaria. Elonce.com