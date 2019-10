A medianoche se normalizaría la provisión de agua potable en la ciudad

"Desde las 7 seguimos trabajando para profundizar la canalización del arroyo que alimentará la bomba impulsora que envía agua a la planta potabilizadora ubicada en la zona del Cristo", comunicó ael subdirector municipal de Saneamiento, José Borguello.Y en ese sentido, indicó:, que lleva agua a planta Echeverría". Es que de acuerdo a lo que informó, la bomba estaba fallando debido a que "es la que está más cerca a la costa y con la sedimentación empezó a producir un desgaste que no era normal"."En 12 horas bajamos una bomba mucho más potente, lo que nos permitió recuperar las reservas", anunció Borguello.Mientras que"Se sigue trabajando hasta las 15hs. Son diez horas más de trabajo. Y si no ocurre ningún inconveniente entre las 16 y 17hs estaría todo listo, y a partir de ahí comenzaríamos a bombear a la planta de avenida Ramírez"., aunque de acuerdo a lo que aclaró, se depende del armado de la bomba. Es que según detalló el funcionario municipal, la nueva bomba pesa tres toneladas, y el motor seis. "Son piezas muy pesadas y no fáciles de manipular", explicó., comunicó el subdirector municipal de Saneamiento. Según sostuvo, "está normalizado el servicio, a partir de esta nueva bomba que se colocó, la zona Este, los barrios Vairetti Paraná XIV, Seminario, Lola Mora, donde está resuelto el inconveniente y en el resto del día vamos a estar normalizando la presión".