Paraná celebra su patrona: "El amor a la Virgen es muy fuerte en nuestro pueblo"

Una gran cantidad de fieles participó este lunes por la tarde la tradicional procesión y misa en honor a la Virgen del Rosario, patrona de la capital entrerriana.Como todos los años, la imagen de la Virgen salió del interior de la Catedral para recorrer las calles que rodean el centro de la ciudad. Finalizada la procesión, se realizó la misa presidida por el Arzobispo Juan Alberto Puiggari.

Testimonios de Fe y amor a la Virgen

"Estamos rezando el Rosario por las misiones, es el tema que el Papa Francisco nos ha propuesto para este mes de octubre", dijo Monseñor a, mientras la extensa columna de fieles iba por calle 9 de Julio; y destacó la unidad en los corazones que genera esta procesión por María."El amor a la Virgen es muy fuerte en nuestro pueblo, Paraná comenzó Mariano, toda la geografía argentina está rodeada del amor a las distintas advocaciones de María", remarcó.A modo de mensaje Puiggari expresó: "Confíen en la Virgen y recen, no se cansen de rezar; la oración siempre entra en el corazón de Dios y cuando a Él le parezca lo más oportuno para el bien de todos, nos va a conceder la gracia que le pidamos. Sean capaces de confiar en Dios, rezar y tener paz en el corazón"."Es un día magnífico donde todos los hijos de Dios manifestamos nuestra Fe, nuestro amor a la Virgen, apoyando la vida y a todos porque queremos ser un país libre sin ataduras políticas, queremos que todos seamos iguales y podamos tener pan y trabajo. Queremos igualdad, que defiendan la vida y los puestos de trabajo, que nuestros gobernantes nos escuchen, nos rompemos el alma trabajando y queremos vivir bien porque nos lo merecemos"."Venimos a dar testimonio de nuestra Fe""Como fieles tenemos que estar presentes""Como hija de María estoy siempre rezando por el mundo, por la Patria y por todas las situaciones que se están viviendo en nuestro país, dijo una señora de Puerto Nuevo. No fallo, siempre estoy"."Estamos muy contentas de estar celebrando nuestra Madre"."Como no estar en un día como este, saludando a nuestra Madre que nos ha dado tanto a quien tanto recurrimos cuando estamos necesitados en nuestra comunidad"."Es un día de celebración y de agradecimiento a la Virgen; también para pedirle que nos de salud"."Vengo a agradecer porque estamos vivos y andando""Tenemos que caminar junto a la Virgen, ella hace todo por nosotros"."En este hermoso Día de la Virgen, queremos acompañar a María como pueblo de Paraná. Haciendo lío como dice el Papa Francisco, manifestando nuestra fe en Dios y a la Virgen María; es una alegría para nosotros poder seguir compartiendo nuestra Fe a pesar de tantas dificultades que tenemos", dijo el Padre Ricardo López, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.