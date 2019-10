Vecinos con problemas de salud sufren por la basura acumulada en contenedores

Paraná La Asamblea Ciudadana reclamará por el incumplimiento de servicios públicos

El problema con la recolección de residuos en distintos barrios de la ciudad de Paraná se sigue profundizando y genera mucho malestar en los vecinos que tienen que padecer por los malos olores y la aparición de alimañas. Este padecimiento, se multiplica en aquellas personas mayores y con problemas de salud.estuvo en la zona este, más precisamente en barrio San Agustín y dialogó con varios vecinos que sufren los inconvenientes por falta de recolección de residuos., se preguntó de forma categórica, unos de los "vecinos más viejos" de barrio San Agustín. Y agrega:. El hombre sufre de fibrosis pulmonar "y no es justo tener que soportar esto, tengo 83 años"., indicó.Sobre el problema de la basura, señaló queUn ejemplo de las falencias en el servicio de recolección de residuos, es la zona de Brigadier General López y Arredondo, donde al contenedor ya no le cabe una sola bolsa más de basura y los desperdicios se extienden por los costados del mismo. Además las esquinas donde hay contenedores, se cubren con residuos que la gente desecha sin ningún tipo de respeto por el otro ni por el medio ambiente."El problema es grave", afirmaque padece "sarcoidosis esclerodermia, granulomas y corren riesgo mis pulmones" y el hecho de estar a pocos metros de la basura acumulada la perjudica."Antes,. Hoy por hoy, no les importa porque el contenedor está lleno y le siguen tirando basura, hasta vienen en auto a tirar la basura y los únicos perjudicados somos los que estamos al lado".Tras ello, señaló que "y eso no se hace. Lo más correcto es que cada uno tenga el canastito en el frente de su casa, como era antes; al tener esta mugre así es lo peor que puede haber".En tanto queAnte la faltante de estos depósitos, se generan "minibasurales" en cada esquina. "Tenemos que caminar hasta tres cuadras para llevar la basura hasta un contenedor, ya que antes había uno por cuadra", dijo el vecino.