La Asamblea Ciudadana reclamará por el incumplimiento de servicios públicos

Paraná Sectorizaron la presión de agua a los barrios mientras dragan en la Toma

La Asamblea Ciudadana Vecinalista pedirá informes al municipio de Paraná ante los inconvenientes que se registran en torno al suministro de agua potable y la recolección de basura. Habrá una reunión este martes en calle De Bueno 249, sede de la vecinal Santa Lucía de la capital entrerriana."Es tremendo que estemos tantos días sin agua. Se entiende la bajante del río, pero eso debe preverse, por qué la bomba no se colocó antes", apuntó ala titular de la Asamblea, Alicia Glausser. Y en ese sentido, criticó el cierre de llaves de paso para "dar agua un día a un barrio y otro día al otro barrio".Reprochó también la falta de una draga en la Toma Nueva para avanzar en las tareas de canalización. "Es una vergüenza que la provincia no tenga una draga, porque la única que tiene está Ibicuy y el municipio tuvo que pedir una prestada. No se complementan provincia y municipio, siendo que los vecinos somos los mismos", reclamó Glausser.En la oportunidad, la vecinalista adelantó que se solicitará un informe a Obras Sanitarias respecto a la calidad del agua potable en la ciudad. "Será sobre la purificación del agua, por la falta de insumos que se necesitan", indicó.Ante los inconvenientes en torno al suministro de agua potable y la recolección de basura, Glausser solicitó a vecinos "que no laven los autos porque otros vecinos no tienen agua, y no tiren basura los días en los que no hay recolección"."Hace 15 días que no pasa el recolector en algunas zonas de la ciudad. No hay camiones compactadores y los recolectores están sacando las bolsas de basura con la mano, sin guantes, dejando la mitad en el contenedor, que al rato se llena de nuevo", explicó la vecinalista.Denunció, además, "Plaza Mayo está tapada de basura, San Agustín está abandonado y calle Pronunciamiento, desde la unidad municipal 2 hacia adelante, está igual".