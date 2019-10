Verdulero relató cómo capturó el aguará guazú que deambulaba por Paraná

Video: Capturaron el aguará guazú que había sido filmado en calles de Paraná

En horas de la mañana de este lunes fue capturado el aguará guazú que deambuló durante varios días por Paraná y que había sido filmado el fin de semana en Avenida Almafuerte. El animal fue visto en el predio de la conocida verdulería "El Santafesino" situada en Avenida de las Américas y luego intentó ocultarse en un sitio lindero.que "a las 6 de la mañana me llamaron los chicos para avisarme que estaba en el fondo. No sabían qué hacer. Se metió al lado, donde hay muchas maderas. Yo llegué aproximadamente a las 8.30. Le pedí permiso a la Policía y le dije que lo iba a agarrar. No me creían, pero como me conocen accedieron".Y enseguida precisó cómo fue el momento que pudo capturarlo: "Estuvimos un ratito,. Después, me puse al lado del cerco y le tiraba para enlazarlo, pero con la boca me sacaba el lazo.".", expresó Julián, al tiempo que manifestó que le gustan mucho los animales. También acampar y pescar. "He vivido de la pesca. A veces no hay que tener miedo, sino coraje", manifestó.Acotó que "es una experiencia linda. El fin de semana vi un par de videos. Es emocionante poder agarrarlo sanamente, no hacerle daño.. La edad, ni el veterinario sabía, pero no se veía muy grande. Tenía mucha fuerza. No se veía débil", resumió el hombre en declaraciones a este medio.", reflexionó y cerró con una recomendación: "Que la gente no los corra. Ellos andan de noche y de día buscan estar tranquilos y es ahí cuando podemos agarrarlos" para devolverlos a su hábitat.