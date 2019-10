Feriado en Paraná por el día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad

Sobre las celebraciones en Paraná

La historia

Primera capilla

Los paranaenses celebran el día de la Virgen del Rosario que en nuestra provincia también es patrona de Gualeguaychú, Rosario del Tala, Gualeguay, Crespo y Oro Verde.Por este motivo, no habrá actividades en las escuelas de estas ciudades ni tampoco trabaja la administración pública municipal ni provincial. Las entidades bancarias no prestarán atención al público y los colectivos circularán con un cronograma de frecuencias de día sábado. Un sector del comercio trabajará mediodía y las grandes cadenas abrirán con normalidad"Es una fecha que nos habla de lo religioso y lo histórico, por la presencia de esta imagen que sale una vez al año y que forma parte de la tradición de esta ciudad entrerriana", aseguró ael vocero del arzobispado de Paraná, Ignacio Patat."Desde el 28 de septiembre comenzó la novena, que este año tiene como lema la misión extraordinaria a la que nos convocó el Papa Francisco, a ser bautizados y enviados", comunicó el sacerdote.Para el lunes están previstas las celebraciones centrales. Se comenzará a las 16 con una actividad para niños en plaza 1º de Mayo.A las 17 la convocatoria general y a las 17.30 será la salida de la imagen historia.Y desde las 18.15 en la explanada de la Catedral se celebrará la misa patronal presidida por monseñor Juan Alberto Puiggari.Desde el inicio de la evangelización María es venerada en nuestra tierra bajo esta advocación. Ya en 1586 se le tributa devoción en Bs. As., siendo por lo tanto una de las imágenes más antiguas en el país.Hoy se la venera en la iglesia de los dominicos, habiendo recibido el honor de la coronación pontificia el 8 de octubre de 1922.La ciudad de Rosario debe su nombre y su fundación a esta advocación, venerada alrededor de 1525 por una pocas familias españolas y aborígenes calchaquíes convertidos y residentes en "Pago de los arroyos", a orillas del Paraná. Esta veneración los impulsa a cambiar el nombre del lugar por el de "Ntra. Sra. del Rosario" o "Capilla del Rosario".Alrededor de la pequeña iglesia -construida en 1746- se nuclea la población y la imagen, reemplazada por otra en 1773, es su centro espiritual. En 1823 es nombrada Patrona de la cuidad y su festividad litúrgica es decretada como día de la fundación de Rosario.El 5 de octubre de 1941, por iniciativa del primer obispo, Mons. Caggiano, es coronada solemnemente y se renueva la elección como Patrona de los rosarinos.Una historia muy similar une a la Virgen del Rosario con la ciudad de Paraná, de la cual también es fundadora y Patrona.Un grupo de pobladores se nuclea en torno a una humilde capilla dedicada a esta advocación y ubicada en un lugar llamado "Bajada de Paraná" a orillas del río. En 1730 se crea allí un parroquia. El P. Francisco Arias Montiel, su primer párroco, propaga la devoción, funda escuelas, pacifica y convierte a los aborígenes. El amor a la Virgen es el lazo de unidad y factor de progreso. El sucesor, P. Francisco Álvarez, deseoso del nombramiento de un patrono o patrona de la cuidad, decide la realización de un plebiscito popular. La elección es entre la Virgen del Rosario, San Miguel Arcángel y Santa Rosa de Lima, realizándose el 1º de enero de 1825 y resultando electa la Virgen del Rosario.Este hecho nos permite tener una idea de la importancia concedida a los patrocinios y la repercusión popular de tales acontecimientos.La Virgen del Rosario está unida a la historia de Paraná y de la provincia de Entre Ríos. Mons. Guilland en 1944 le consagra toda la diócesis y recientemente Mons. Tortolo corona solemnemente a la Patrona de la cuidad.La Virgen bajo esta advocación preside la primera bendición de nuestra bandera, el 25 de mayo de 1812. Patriotas tales como Belgrano, Arenales, Güemes, se cuentan entre sus devotos.La Virgen del Rosario es también venerada especialmente en las provincias de Jujuy, San Luis, San Juan y en Mendoza (cuidad que la venera desde 1590).