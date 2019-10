Comenzó en Paraná el festival Guitarras del Mundo

Una nueva edición del festival Guitarras del Mundo comenzó este viernes en Paraná. Se planteó un escenario con eximios guitarristas de renombre internacional: el dúo cubano compuesto por Gael y Eduardo, Marcelo Coronel y la entrerriana Silvina López. La propuesta estuvo acompañada por una Feria de Diseño y Patio Gastronómico.



Gael, indicó a Elonce TV que "estamos muy emocionados de participar en este evento, uno de los más grandes de la guitarra a nivel mundial. Se desarrolla en muchas provincias al mismo tiempo, dura 15 días, es una experiencia maravillosa".



"Probamos el mate y muchas de las comidas típicas de acá. Los asados son espectaculares, es algo que en Cuba no tenemos", contó.



Eduardo, explicó que "fue un día especial para nosotros porque compartimos como dúo con dos artistas que admiramos y queremos, los maestros Marcelo Coronel y Silvina López. He participado desde la primera edición del evento. No obstante es la primera vez que hago el circuito y descubro la ciudad de Paraná".



"Hicimos un repertorio integrado por obras mías, donde están los géneros y estilos de la música cubana tradicional, popular, folclórica, con un ropaje nuevo de influencias de otras músicas", agregó. Elonce.com