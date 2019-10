Tiene 94 años y recita en festivales solidarios: Su emotiva presentación

Así fue un adelanto de su emotiva presentación

Acciones solidarias que siembran esperanza. Tiene 94 años y recita en festivales solidarios. Se trata de Ermindo Mayorá. "Contento de colaborar porque le debo un favor a la institución", aseguró enel programa que se emite porCuando le consultaron cómo había que hacer para llegar a esa edad, Don Mayorá enumeró: "Cuidarse, no fumar, no tomar, no desorganizar la vida"."Vivo correcto", destacó quien supo ser "uno de los mejores hombres de la construcción", según recalca. Además de ser campeón de las bochas y reconocido por "la honradez, el respeto y la forma de trabajo: un ejemplo para los demás".Quienes asistan deben colaborar con pañales descartables: X, XG, XXG, Juveniles. Mientras que los que no deseen quedarse en el Festival de Música y Danza, podrán dejar sus donaciones en la puerta que estarán las Voluntarias o acercarlas a Garrigó 1148. También comunicándose con el teléfono (0343) 156224342.Además de Don Mayorá, participarán: El Coro de la Uner, Noelia Telagorri, Paraná Ensamble, Alumnos de Raúl Varelli, Tango con Olga y Cacho. También dirán presente Presagios de mi tierra, Ballet La Greda, Coé Mbotá, y la animación a cargo de Buby.