Bomberos Voluntarios trabajaron en un derrame de combustible cerca del Túnel

Bomberos Voluntarios estuvieron trabajando durante la tarde de este jueves en la zona del rulo del Túnel, debido a un derrame de combustible.Emiliano Sily, bombero, explicó aque "no sabemos qué causó el derrame, fueron alrededor de 25 o 30 metros los afectados. Lo cubrimos con cal porque es material absorbente para que los vehículos circulen"."Se produjo en una zona transitada, en un día húmedo y me calzada estaba muy resbaladiza. La semana pasada tuvimos un caso similar en otro punto de la ciudad", informó.Por otra parte, comentó que debido a la garúa que cayó durante la tarde, un motociclista se cayó en calle Racedo y Belgrano. "Es una esquina complicada, más aún por los adoquines. No está parejo. No fue nada grave, llevaba casco. Fue trasladado al Hospital San Martín", contó.