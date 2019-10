Lischet: "Hay reuniones a nivel nacional para destrabar el conflicto"

Paraná Crece la incertidumbre sobre el futuro del transporte urbano en Paraná

Sobre la concesión del servicio

"La retención de servicios es por parte de algunos choferes porque hay otros que están prestando el servicio, con lo cual, esta es una medida inconsulta porque no corresponde la retención. Y vamos a sancionar al personal que está sin prestar servicio", indicó aMarcelo Lischet, referente de Buses Paraná por la empresa Mariano Moreno.En la oportunidad, el empresario aseguró que "no existe ningún dinero que se adeude" a los choferes. Fue en ese sentido que explicó: "Ese monto que reclaman es un acuerdo que se hizo para la ciudad de Buenos Aires sobre un aumento que fue cubierto con recursos nacionales, y que la Federación Argentina cuestionó para el interior. Por lo tanto este acuerdo no está firme para el interior del país y creemos que no corresponde el pago".Y en esa línea, adelantó: "Este viernes sobre el mediodía veremos qué alternativas tenemos y con qué dinero contamos porque ese dinero que se recauda, lo envía SUBE desde Buenos Aires".De acuerdo a lo comunicó el empresario, "hay reuniones a nivel nacional con la Federación argentina para destrabar todos los conflictos generados en el país por la discriminación que se hizo". Y en ese marco, apuntó: "Por un poder discrecional que tiene la Secretaría nacional de Transporte, a Santa Fe le llegó una ayuda nacional, hasta fin de año, por 55 millones de pesos"."Dada las circunstancias debido a que la provincia, y sobre todo Paraná, ha sido marginada de la ayuda que tuvieron Rosario y Santa Fe a las que se les enviaron fondos nacionales para solventar este aumento salarial", marcó el empresario, estimó que se trata de "una campaña que se enmarca en las elecciones que se avecinan, y por la que al gobierno nacional solo le interesa recolectar algunos votos en Santa Fe, a donde se están enviando los fondos"."Hay una discriminación manifiesta a la provincia de Entre Ríos", sentenció, al tiempo que agregó: "El Estado municipal puede hacer muy poco si no tiene ayuda del gobierno nacional"."No pensamos abandonar la concesión", aseguró Lischet. Y en ese marco, delineó: "Pero si no te dan los medios para seguirla prestando, se terminará no pudiéndola prestarla porque si no se pueden pagar los sueldos ni cargar combustibles, hay que pensar que el perjudicado directo es el usuario que no sabe si el colectivo pasará o no".Y agregó: "Indirectamente, también se perjudica el personal que no se da cuenta que la fuente de trabajo está en riesgo porque con el estado de las cosas en Paraná, no habrá empresa en el país que pueda venir (a prestar el servicio) porque es poco serio el accionar"."Quien tiene la concesión es Buses Paraná, la que es manejada por ERSA y Mariano Moreno en su conjunto, y en el caso de la primera quien está a cargo es un director con todo el poder", indicó al dar cuenta que la empresa "no está acéfala".