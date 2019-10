Quejas por contenedor "desbordado" de basura frente a un Jardín de Infantes

Un grupo de madres que envía a sus hijos al Jardín de Infantes de la Escuela "Gaspar Benavento" del barrio Mariano Moreno de Paraná, manifestaron su preocupación apor un contenedor "desbordado" de basura, el que se ubica frente a la institución educativa."El reclamo es porque el contenedor repleto de basura está frente al establecimiento, donde ingresa una gran cantidad de chicos y esto es un foco infeccioso constante", denunció Susana Centurión aLa mamá apuntó que desde la Unidad Municipal Nº4 "se hace caso omiso a los continuos reclamos". "Hay días en los que desborda de basura. Y a ninguno le gustaría tener el contenedor frente a su casa, porque durante los días de mucho calor, el olor es nauseabundo", apuntó.La mujer encomendó "la creación de políticas para mantenerlos limpios y reubicar determinados contenedores porque los vecinos ven que está repleto y siguen dejando las bolsas de basura".Otra de las mamás, Adriana Mendoza, comentó que iban a convocar a una reunión de padres para tomar otra medida. "Es una vergüenza porque los vecinos no colaboran con la limpieza. Desde el viernes que el recolector no pasa, y los que están más adelante si están vacíos", señaló."La escuela hizo los reclamos pero no hemos tenido respuestas y desde la Unidad Municipal Nº4 nos dicen que el contenedor no pertenece a este lugar, porque son los mismos vecinos los que lo mueven", completó Centurión.A lo cual, Mendoza refirió "la responsabilidad mutua entre los vecinos, por la falta de conciencia, y la municipalidad por no hacerse cargo de la recolección"."Se ve que el contenedor está desbordado y aun así le siguen sumando basura. Hay una inconsciencia y comodidad por parte de los vecinos", se quejó.