Un poste cayó sobre el parabrisas de un auto

Un poste de madera cayó sobre el parabrisas de un auto y luego terminó en la calle. Ocurrió en la intersección de Av. Churruarín y Esteban Rams, de Paraná.Stella Maris, la propietaria del vehículo, indicó aque "fue una desgracia con suerte. El vehículo con el que me muevo todos los días, porque vivo en Ruta 18, se rompió. No me puedo movilizar en remis cuatro veces al día porque no estamos bien económicamente los comerciantes".En ese sentido, contó que "recién llegaba a mi negocio, estaba atendiendo y pasó esto. Escuchamos el golpe y salió el esposo de una clienta a ver qué pasó. El poste cayó sobre el parabrisas y rebotó. Es un poste de teléfono, de madera. Justo ocurrió en el horario que salían los chicos de la escuela, es un peligro".Señaló que "el poste estaba deteriorado, es como que se cortó, no salió del piso. Podría haber muerto una persona, cayó a dos metros de la senda peatonal".