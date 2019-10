Lucía Varisco repudió el ataque: "No hay motivos para semejante agresión"

, aseguró Lucía Varisco a. La hija del intendente de Paraná indicó que se mantiene a la espera de la operación a la que será sometido su padre debido a la fractura de cadera que sufrió tras el ataque.La dirigente de la Juventud radical agradeció "el acompañamiento, los mensajes y llamadas, la fuerza que nos trasmitieron dirigentes políticos de todos los sectores, la ciudadanía en general"."Prácticamente no tiene dolor. Ya firmó expedientes, miró televisión y pidió algunos libros. El estar unidos nos hace muy bien para pasar estos momentos que no son lindos", indicó.".Al destacar que "andamos sin chofer y sin custodia", Lucía aseguró:. "No terminé de ver los videos porque no me pareció para nada grato. Escuché esa versión por comentarios pero la verdad es que no lo conozco. Y", remarcó.Finalmente aclaró que "nunca" fue la intención del intendente el tomar licencia, "y tampoco su salud lo requirió", destacó para "despejar dudas".