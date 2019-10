UTA ratificó retención de servicios para esta tarde: Choferes siguen sin cobrar

El secretario gremial de UTA, Sergio Groh, confirmó aque hasta el momento, durante la tarde seguiremos con la misma modalidad de retención de servicios, de 14 a 17 horas"."La empresa no se ha comunicado con nosotros ni ha transferido el dinero adeudado a los trabajadores. Son 2.500 pesos por trabajador que es parte de la segunda de tres cuotas de 4.500 pesos cada una", precisó.Admitió que fueron notificados del pedido de conciliación obligatoria, dijo que respondieron al escrito pero que esta instancia no corresponde porque "es una deuda que mantiene la empresa con los trabajadores, que lo ha reconocido".Interrogado sobre la disconformidad de algunos colectiveros con estas medidas de fuerza, el sindicalista reconoció: "Hay algún trabajador que no está muy de acuerdo o sugiere otra cosa, pero siempre se acata lo que decide la mayoría. Prácticamente el 100% de los choferes se queda en la cabecera en los horarios de retención. Quedan dando vuelta coches que salen 7.55 y abarcan un amplio recorrido, dado que n se deja a ningún pasajero a mitad de camino".