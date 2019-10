Las próximas 48 horas serán claves para la cirugía a la que someterán a Varisco

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue agredido en la tarde de este martes, cuando ingresaba a su vivienda en calle Pellegrini, pleno microcentro de la capital entrerriana.El mandatario municipal permanece internado en la Clínica Modelo de esta ciudad, a la espera de una operación debido a que, producto de la agresión, sufrió una fractura de cadera."Tuvo una buena noche, pudo descansar y se aguarda su evolución", confirmó a, su secretario, Ricardo Gutiérrez.Y en ese sentido, adelantó: "En estas 48 horas se le harán todos los análisis necesarios y evaluar su estado para enfrentar la operación que se le tiene que hacer".

"Serán entre 48 y 72 horas para hacerle todos los análisis previos a la operación"

En la oportunidad, Gutiérrez destacó que el intendente, "tuvo una operación muy grave hace muy pocos meses". Asimismo, comentó que "hasta ayer, al menos, no se evaluaba un traslado a otro centro asistencial"."Esperamos que se recupere prontamente, además de repudiar este hecho que no tiene sentido. Todo el arco político se expidió en este sentido. Y la gente, fue impresionante como llamó y se preocupa", destacó el secretario de Varisco.Los agresores habían estado durante la mañana en el municipio, según confirmó el secretario de Legal y Técnico, Walter Rolandelli, pero negó que hayan sido militantes del sector político del intendente. "Yo soy cercano a Sergio y no los conozco. Sí los vi ayer en la municipalidad", manifestó y aclaró que no le "consta" que hayan protagonizado alguna situación violenta en el palacio municipal. "Los vi cuando se iban y nada más", expresó.