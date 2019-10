Magda Varisco: "Esto es maldad; Sergio se dedicó a Paraná y está a la vista"

"Está bien, pero tiene que pasar por una cirugía y eso se hará hacia el fin de semana o comienzos de la otra. Está muy seguro, tranquilo", contó a Elonce TV, la madre del intendente y secretaria de Cultura de Paraná, Magda Varisco.



Entendió asimismo que lo sucedido "no es política, eso es maldad. Sergio se dedicó a Paraná y esto está a la vista. Sergio es de la escuela de Humberto Cayetano Varisco. Pero se ha visto criticado por los otros, todos los días".



Por su parte, Ilve Malisani, mamá de Lucía Varisco, contó a Elonce TV que la joven llegó en la noche de este martes a Paraná y ya está con su padre, acompañándolo. "Ella se pegó un susto muy importante, estaba yendo a Buenos Aires cuando le avisaron de este hecho muy grave. Dio la vuelta enseguida".



La mujer detalló que se comunicó con Buenos Aires para "saber si se necesitaba trasladarlo a la Favaloro y me dijeron que no, que acá estará en buenas manos con su cardiólogo. "Al ser un paciente anticoagulado por su cirugía de diciembre, debe esperar unos días, para someterse a una nueva intervención. Por eso el daño es mucho mayor en la persona de Sergio. Es imperdonable que en esta época, que en democracia estemos viviendo esto. Es inconcebible".



"Quizá si hubiese tenido custodia, no hubiese pasado esto. Pero esta es la forma en que se manejó toda la vida Sergio Varisco", apuntó Malisani. Elonce.com.